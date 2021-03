https://mundo.sputniknews.com/20210319/es-una-lucha-de-barrio-contra-el-juego-y-la-administracion-nuevo-campo-de-batalla-en-andalucia--1110065409.html

"Es una lucha de barrio contra el juego y la Administración", nuevo campo de batalla en Andalucía

"Es una lucha de barrio contra el juego y la Administración", nuevo campo de batalla en Andalucía

¿Quién nos protege de la expansión de las casas de juego? Una cuestión con pocas respuestas en Andalucía. La Junta da facilidades fiscales al sector y frena a...

"Esto es una lacra y los responsables no hacen nada. Conozco un montón de locales de juego que, incluso, incumplen la única medida de protección que tenemos contra el juego, el registro de autoprohibidos", explica Alejandro Torres, portavoz de la Plataforma Málaga Contra las Casas de Apuestas. El registro de autoprohibidos es la base de datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) del Ministerio de Hacienda en la que los jugadores se inscriben voluntariamente para que se les prohíba acceder a las salas y así, luchar contra la adicción al juego. Solo en 2019, en Málaga, según la Plataforma Contra las Casa de Apuestas, hubo 2.000 nuevas personas inscritas en este registro. Alejandro Torres trabaja con asociaciones vecinales para plantar cara a la llegada de las casas de juego a sus barrios. "Nos alertamos cuando vimos cómo se expandían, pero sobre todo dónde, porque están allí dónde menos dinero hay porque es de dónde más sacan", asegura en referencia a los barrios obreros. "Con la crisis económica, para muchas personas, las casas de juego son un reclamo económico, pero en realidad son todo lo contrario", explica en base a su experiencia como adicto al juego rehabilitado.El trabajo de la Plataforma se traduce en acciones legales y visibilidad del problema vecinal, "porque la gente tiene miedo cuando le ponen una casa de apuestas bajo su casa. Traen delincuencia, horarios nocturnos, economía sumergida y a menudo, están cerca de los colegios. Esto es una lucha de barrio contra la Administración y su complicidad con el juego", aludiendo a la Junta de Andalucía.Vecinos contra una administración cómpliceAndalucía vive un elocuente momento respecto a la regulación del juego por el Gobierno de Juanma Moreno (PP) y su vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos). Por un lado, los últimos presupuestos negociados en noviembre trajeron una rebaja para el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones de 2021, dotado con 40,4 millones de euros, "un 3,2% menos que nos ha dejado paralizados con todos los programas ya en marcha", detallan a Sputnik desde la Federación Andaluza de Asociaciones de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER). Este retoque a la baja que afecta a las entidades que trabajan en prevención contra el juego contrasta con el polémico empujón económico que se inyectó desde la Junta al sector. El Decreto-Ley 29/2020 trajo un paquete de ayudas para autónomos (unos mil euros para los más afectados por la pandemia) y en ese mismo paquete, se incluyó una bonificación tributaria del 50% sobre los juegos de suerte, envite o azar, afectando a las clásicas tragaperras —las electronic gaming machine (EGM)—. Pero la gestión de la Junta de Andalucía con el juego no queda ahí. En los últimos meses son varios los Ayuntamientos andaluces que han emprendido modificaciones en su ordenamiento urbanístico para, por ejemplo, alejar las casas de apuestas de los colegios. El caso más reciente y grande no es otro que el de la capital andaluza. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, (PSOE) emprendió a finales de 2019 el camino para prohibir la instalación de más salones de juego en la ciudad y ahora, pretende alejarlos de colegios o institutos a un mínimo de 500 metros. No obstante, tras una advertencia de la Junta, los 500 metros quedarán en solo 150 "para evitar un conflicto de competencias o un problema de inseguridad jurídica", revelan fuentes municipales a Sputnik. Salones de apuestas y patios de colegioA día de hoy, sigue siendo una convivencia extraña en ciudades como Sevilla. Y lo comprobamos en una visita a uno de los 300 salones de juego y apuestas que cada año se vienen implementando en España. Accedemos con nuestro DNI, mascarilla y dispensador de gel hidroalcohólico, la sala tiene un ambiente más acogedor y silencioso del que uno espera en un casino. De no ser por los colores de las máquinas tragaperras (EGM) parecería que estamos en una clínica. Aunque es media mañana y hay clase, algunos chavales juegan manteniendo la distancia de seguridad, una distancia que sorprende en el exterior. El salón de juego está —pared con pared— junto a un Colegio y en la manzana contigua a un Instituto de secundaria en el barrio de El Plantinar, en el Sur de Sevilla. "El problema de fondo es la falta de control espacial sobre las casas de juego, la administración delimita los metros cuadrados exactos y veladores de un bar en su terraza, pero ese control es inexistente para la cercanía de EGM y centros educativos, por ejemplo", explica el profesor Miguel García Martín que, junto a Arsenio Villar Lama, investigan para departamentos de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla un novedoso análisis espacial del gambling.El estudio compara los beneficios de las casas de juego con la cantidad de máquinas EGM y la población que interactúa con estas. Aunque aún están en fase preliminar, ya cuentan con conclusiones sorprendentes. No es tan importante que el barrio sea humilde para que se expandan las casas de juego, sino que esté bien conectado y sea accesible. Pero otro aspecto esencial del estudio es que no todo son casas de juego en el problema del juego. De acuerdo con los datos —prepandemia— de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el juego venía creciendo con aplomo en los últimos años. Hay más de 4.400 salones (juego, apuestas o bingos), pero también, más de 130.000 locales de hostelería donde podemos jugar. "Más allá de los salones de juego, la clave está en el peso de la hostelería. En nuestro país en los años 80 la Ley abrió la puerta de los bares a las máquinas EGM, el binomio juego-bar es algo que está totalmente fuera del radar del control de las administraciones", explica Arsenio Villar. Por cada 216 vecinos una tragaperrasEn los bares es donde se suele tomar contacto con el juego, según los cálculos del estudio de la Universidad de Sevilla, hay 25 bares o locales con tragaperras por cada 10.000 habitantes, lo que posiciona a España como el 5º mercado global de EGM, tras Japón, EEUU, Italia y Alemania.No es una cuestión menor, "en los bares, el juego se hace a cara descubierta, en cambio, las nuevas salas de juego son espacios opacos donde el adicto pasa a refugiarse", reflexiona Villar. Por eso "es esencial el trabajo de delimitación geográfica con coordenadas para salones y también para licencias de EGM en bares, es una cadena de transmisión que afecta a la salud pública, por eso la administración debería estar controlando esto", concluye García Martín.Esta misma línea la comparte Alejando Torres. Las Administraciones "siempre ponen el foco en el juego online, pero son las caras de una misma moneda, al online se juega cuando estás confiando o no puedes ir a la sala o al bar, porque todo jugador quiere tener el dinero en mano". Poco que ganar con este modeloEl peso del sector del juego es sustancial, más si tenemos en cuenta el valor no cuantificado del binomio bar-juego. Las ganancias netas en España en el tercer trimestre de 2020 fueron de 197,17 millones de euros (un crecimiento del 2,83% respecto al mismo plazo de 2019) y según los cálculos que maneja el Consejo Empresarial del sector privado del JUEGO (Cejuego), más del 90% de la actividad es en juego presencial. Este gigante económico se traduce en empleo. En Andalucía, donde la Junta acaba de incluir al sector entre los beneficiarios de bonificaciones fiscales, este sector empleaba directamente en 2019 a 8.632 personas, según los cálculos de la Federación Andaluza de Asociaciones de Máquinas Recreativas, Salones y Ocio (Anmare). No obstante, el coste de esta protección es alto por las implicaciones sanitarias que tiene la adicción al juego."Se está haciendo un blanqueo del sector del juego brutal porque hay muchos intereses detrás", señala Alejandro Torres, que apunta a las numerosas manifestaciones de hosteleros y al eco mediático de las mismas y de los estragos de la pandemia en el sector del juego. "Todas esas noticias omiten sin embargo la resistencia vecinal a las casas de juego y los otros costes". Los expertos consultados por este medio confirman que la productividad de un ludópata es dudosa, ya que "solo viven para saciar su necesidad". "Si pones en una balanza todo lo que se pierde por el juego con los beneficios económicos no sale rentable", explica Torres que, confiesa, ha pasado demasiado tiempo de su vida en salones de juego. Andalucía y España siguen jugando a un juego muy arriesgado, solo para hacernos una idea, las nuevas adhesiones al registro de autoprohibidos se han multiplicado por 5 entre 2012 y 2018. ¿De verdad crees que es cuestión de suerte que esta adicción no acabe afectándote?

