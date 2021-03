https://mundo.sputniknews.com/20210313/el-arca-de-noe-de-los-videojuegos-esta-en-sevilla-y-rescata-del-olvido-la-precuela-de-torrente-1109819580.html

El arca de Noé de los videojuegos está en Sevilla y rescata del olvido la precuela de Torrente

En una calle cualquiera de uno de tantos polígonos industriales que funciona a medio gas se abre una puerta. Al entrar, techos altos, paredes negras y silencio... 13.03.2021, Sputnik Mundo

Acto seguido, se activa la electricidad y los chispazos comienzan a aparecer al son de tonos y músicas en 16 bits que nos transportan a otra época, la de las máquinas en bares y salones recreativos.Estamos en Mundo Arcade, en Dos Hermanas (Sevilla), la mayor colección abierta al público de máquinas recreativas, los videojuegos Arcade que marcaron el ocio de generaciones desde los 70 hasta bien entrados los 2000. Las máquinas de marcianitos, los recreativos, las de 5 duros… hubo muchas y de muchos tipos y "todas ellas", nos retan Juan Diego, "las vas a encontrar aquí a tu disposición para jugar".Mundo Arcade nos retrotrae a las salas recreativas en las que la chavalería podía, sin el control de los padres, lanzarse a todo tipo de aventuras armados con sus monedas de 5 duros —25 pesetas—; pero también, en los 80 ó 90, a gran parte de los bares de España, que tenían colas de niños esperando su turno para jugar, cohabitando con los tertulianos de la barra. La aparición de nuevas regulaciones de Hacienda que empezó a exigir licencias por las máquinas, las video-consolas y, más recientemente, los Smartphone y las plataformas del juego online han trasladado este ocio al espacio doméstico. Por suerte para nostálgicos y viajeros en el tiempo, por arte de magia, todas esas máquinas a través de un embudo espaciotemporal han llegado a Dos Hermanas. La cosa se les fue yendo de las manos poco a poco y actualmente cuentan con más de 300 máquinas de las que casi 200 están abiertas al público para que puedan jugar. El resto está en proceso de restauración o destinadas a exposiciones y eventos particulares.Insert coin: un paseo por la nostalgia de los recreativosEl visitante solo paga un precio simbólico de 10 euros al entrar para jugar durante horas, eso sí, sin la preocupación de las monedas de antaño. "La finalidad está muy alejada de buscar un beneficio económico, simplemente amamos estos videojuegos y trabajamos por mantenerlos vivos, muchas de estas máquinas estaban abandonadas en garajes, ten en cuenta que eran un objeto voluminoso que, normalmente, cuando ya estaba amortizada, iba al basurero", explica Juan Diego.El público que viene a este santuario de píxeles es muy variado: hay jugadores extranjeros que por blogs y foros saben de la existencia de Mundo Arcade en un remoto pueblo de Sevilla, hay padres que llevan a sus hijos para que jueguen a lo mismo que ellos jugaban, y amigos nostálgicos que regresan al Tetris, al Pac-Man, al Street Fighter o al Disco of Tron. Arqueología digital"Estamos en el único sitio en España en el que puedes jugar a 4 Mario Cars simultáneamente, en el que encuentras una Triforce, el único juego que reunió a las tres grandes corporaciones del videojuego —Nintendo, Sega y Namco—, somos los únicos que tenemos máquinas de Star Wars o un Pac-Man firmado por el creador del famoso videojuego, Tōru Iwatani, tenemos toda la saga de Mortal Kombat", explica incansable Juan Diego mientras deambula por los pasillos. Cada juego es una pieza de este museo del ocio. Sobre todo porque no es solo cuestión de software, sino del propio mueble. En España, debido a una ley proteccionista de la era de Franco, las máquinas debían fabricarse en el país, simplemente se importaba el videojuego que se instalaba en unos muebles estandarizados. Pero Mundo Arcade cuenta con los muebles originales de EEUU o Japón, muebles que son piezas artísticas y parte esencial del videojuego."La más antigua es de 1979, el Asteroids, un juego vectorial sin gráficos, solo con palitos de colores, y de aquí pasamos a una evolución espectacular a los juegos de los 2000 con gráficos envolventes que vibran o te tiran aire a la cara". La historia de esta industria dice mucho sobre los hábitos y el consumo del entretenimiento. Los primeros juegos a color son aún presa del contexto social, con historias de Guerra Fría y misiles asolando ciudades desde naves azules o rojas. "Cada vez que hay un gran conflicto los juegos lo reflejan, en los 70 está Vietnam, en los 90 llegan los de aviones y la Guerra del Golfo", explica Eduardo Álvarez, otro de los socios de Mundo Arcade.A medida que avanza la tecnología, la narrativa de los juegos despega de la realidad y posibilita combates imposibles entre luchadores de todo tipo, como muestra la saga completa de Mortal Kombat, "otro clásico que fue un punto de inflexión en la industria del videojuego", explica Álvarez, que se encarga de restaurar las placas de los videojuegos y del mantenimiento como técnico oficial de Sega.La evolución la reflejan también los nuevos jugadores, los hijos que vienen con sus padres a descubrir una manera de jugar muy diferente. No olvidemos que las máquinas, guardando las distancias con las tragaperras, estaban hechas para sacar dinero, por lo que creaban cierta adicción, "por eso la curva de aprendizaje es más fácil para los chavales de hoy. El videojuego que tienen en casa dura mucho tiempo, pero aquí la diversión es inmediata y explosiva, los niños te dicen que al Fortnite ya no quieren jugar más", cuenta Juan Diego.Antes de torrente: Santiago segura dirigido por Álex de la Iglesia Eduardo Álvarez se afana en la trastienda tratando de reanimar a Frankenstein. Se trata de un proyecto de videojuego que ya no existe, "no hay ninguna copia de este proyecto, solo la que estamos tratando de recuperar", explica mientras muestra un disco láser del tamaño de un disco vinilo. Una pequeña pegatina indica: Marbella VICE, la cosa se pone turbia y queremos saber más, sobre la mesa hay pistolas conectadas con cable a una consola y a un televisor en el que aparecen mujeres en bikini rodeadas de moteros y borrachos, afinamos la mirada en el vídeo de textura noventera y descubrimos a Santiago Segura y Álex Angulo, ¿qué es todo esto?La locura de Marbella VICE es la única representación española en este muestrario de la industria del videojuego en el que apenas hay algunos ejemplos europeos. Los juegos de los 70 y 80 son de EEUU, era la primera sociedad que se permitió este ocio, pero a partir de los 90, la industria japonesa barrió con todo y acaparó todo el mercado, como evidencia el muestrario de Mundo Arcade. Sea como sea, está claro que seguiremos jugando, cada generación a su estilo, porque como homo sapiens, somos homo ludens, siempre tendremos algo en juego… ¿Continue?

