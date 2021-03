https://mundo.sputniknews.com/20210318/vox-se-tira-a-la-carretera-con-mitines-enmascarados-para-debilitar-a-iudadanos-1110115967.html

VOX se tira a la carretera con "mítines enmascarados" para debilitar a Сiudadanos

VOX se tira a la carretera con "mítines enmascarados" para debilitar a Сiudadanos

El día que los andaluces se enteraban de que no podrán salir de su provincia en Semana Santa, Abascal se daba un baño de masas en el centro de Sevilla. 18.03.2021

Tras la sesión del Congreso de los Diputados del 17 de marzo en Madrid y lo visto en la capital andaluza a la misma hora, se confirma que estamos en plena campaña electoral. Y aunque VOX no lo quiera llamar así, Santiago Abascal ya ha comenzado una gira de no–mítines. Un curioso formato creado por la formación de ultraderecha que le permite congregar a sus seguidores en el contexto de pandemia, convoca a la prensa y a la vez, se declaran perseguidos por un Gobierno que pretende silenciarlos.Este capítulo de funambulismo político en Sevilla comenzaba en la tarde del martes 16. A través de la cuenta de Twitter de Abascal, al más puro estilo Trump, VOX convocaba una "declaración de prensa" en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de la capital andaluza. Aunque finalmente el acto se celebró, no contó con el permiso del Ayuntamiento ni de la Subdelegación de Gobierno. Desde el Consistorio explican a este medio que la solicitud de ocupación de vía pública para una rueda de prensa con escenario con una asistencia estimada de más de 300 personas y un grupo de 20 voluntarios para acotar el espacio llegó fuera del plazo mínimo de 24 horas de antelación que exigen las ordenanzas municipales. Y en subdelegación de Gobierno, los mítines deben ser solicitados con 10 días de antelación. A pesar de no haber solicitado un mitin, Abascal señaló al cordón policial que cumplía las órdenes de un Gobierno "con actitud arbitraria y criminal", que además impedía "la libertad de circulación de los sevillanos" .Así que sin la aprobación del uso del espacio público y teniendo en cuenta los precedentes en convocatorias como Murcia, la Policía Nacional decidió acotar el acceso a la plaza cuando unas 200 personas habían accedido a la "rueda de prensa" de Abascal que era interrumpida por vítores y aplausos y gritos como "¡Abascal presidente!", "¡queremos libertad!", o insultos de corte homófobo a Grande-Marlaska, Ministro de Interior y responsable útimo del cordón policial. Según el conteo de este periodista, el despliegue de los uniformados no superaba la veintena. A las 200 personas congregadas ante el escenario de Abascal hay que añadir a otra centena que se agolpó ante el cordón de la Policía Nacional.Baño de masasAbascal llegó y salió del escenario con un baño de multitudes. Empezó pidiendo a los asistentes que guardaran la distancia de seguridad y dio un discurso más propio de un mitin que de una rueda de prensa; pero del contenido hablamos a continuación, aún queda por analizar el formato. Una periodista preguntó al líder por la extraña modalidad de convocatoria, su cuestión fue recibida con insultos del público como "puta" o "fuera de aquí golfa". Abascal pidió silencio a sus seguidores y aseguró que "es más seguro estar en la calle, por eso hemos convocado esta rueda de prensa, al igual que otros partidos, lo que ocurre es que con VOX, la gente sí viene", para recibir una nueva ovación.Las reacciones al no–mitin no se han hecho esperar, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas recordaba que no habían recibido petición para celebrar un mitin, "que no nos tomen el pelo y que respeten las reglas del juego y el ordenamiento jurídico". El resto del arco político andaluz ha rechazado este acto, pero destacamos el tono severo de Ciudadanos, que ha calificado de "absolutamente irresponsable" la jugada de Abascal. Y destacamos a Ciudadanos porque son, en el fondo, los principales aludidos por esta nueva estrategia de la ultraderecha.El mensaje era lo de menosEl hecho noticioso, que es lo que a los periodistas nos enseñan que debemos cubrir en una rueda de prensa era lo de menos. Abascal convocó a 300 personas y a los medios sin autorización para no anunciar nada en concreto. Ni cancelación del apoyo de VOX en Andalucía a la Junta, gobernada por PP y Ciudadanos, ni moción de censura, ni adelanto de elecciones, ni confirmó que Macarena Olona sea la representante andaluza para la futura agenda electoral. De hecho, no dijo ni una palabra sobre el ultimátum que lanzó su formación el 24 de febrero de retirar su sustento al Gobierno andaluz si no se aprobaba el pin parental, algo que sigue negociándose. ¿Entonces, para qué?, te preguntarás. Para señalar la debilidad de Ciudadanos desde un baño de masas. Abascal simplemente anunció que pedía "una reflexión al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía para que se plantee si el Gobierno del cambio —el eslogan que comparten PP, Ciudadanos y VOX en Andalucía— está asegurado". Ante las dudas de la prensa, tuvo que aclarar que no retiraban su apoyo a la coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía, "nosotros no somos el problema, queremos estabilidad". Por último, confirmó que tenía agendadas más citas de carácter político en la jornada, aunque no desveló con quién. La Asociación de la Prensa de Sevilla calificó tras el evento de inaceptable el uso de los periodistas por Vox "para enmascarar la celebración de un acto público […] en el que, además, se han incumplido todas las normas de seguridad en materia del COVID-19". El nuevo formato de campaña de VOX seguirá dando que hablar, pues en la tarde del miércoles 17, la formación anunció que se ha querellado contra la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García Martín, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, por un delito contra el derecho fundamental de libre circulación. La misma denuncia se hará extensible en los próximos días contra Grande-Marlaska.

andalucía

