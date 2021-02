https://mundo.sputniknews.com/20210226/el-pin-parental-es-solo-una-excusa-vox-echa-el-pulso-al-pp-desde-andalucia-1109276216.html

"El pin parental es solo una excusa": VOX echa el pulso al PP desde Andalucía

"El pin parental es solo una excusa": VOX echa el pulso al PP desde Andalucía

VOX anuncia que retira su apoyo a la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos, mientras no se instaure el pin parental. El órdago ultraderechista llega con el PP... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T11:17+0000

2021-02-26T11:17+0000

2021-02-26T11:17+0000

españa

vox

andalucía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109274042_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1cbe997dfe69241f883403e72fc7cbac.jpg

El Partido Popular mira de reojo a su derecha y ve como VOX se estira, cual pitón que toma talla, para averiguar si será capaz de engullir a la presa. La formación de Abascal ha sorprendido en el feudo andaluz de Casado.El jueves 24, un día después de que en Madrid los populares mostraran su versión más moderada explorando los consensos con Pedro Sánchez sobre el Consejo General del Poder Judicial y Radio Televisión Española, en Andalucía la sintonía política era totalmente opuesta. El portavoz de VOX sorprendía en sede parlamentaria anunciando que, desde las 00:00 horas del 26 de febrero, VOX dejará de apoyar "cualquier iniciativa que provenga del Gobierno hasta que no se implemente el pin parental de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria". El pin parental es una vieja reivindicación de VOX que eventualmente aflora en la contienda política y que ya había sido pactado con la Junta. Pero ahora, amenaza con desbaratar el Gobierno de la comunidad más poblada de España. Recordemos que en Andalucía gobiernan PP y Ciudadanos, que lograron un acuerdo de investidura con apoyo y previo pacto con VOX, que aunque no está en el gobierno, sí condiciona los tempos y las negociaciones cuando llega la hora de aprobar los presupuestos, por ejemplo.Alejandro Hernández abrió la caja de pandora por la ranura del pin parental, aunque su mensaje al PP andaluz bien podría hacerse extensible a la que VOX denomina derechita cobarde, "nosotros actuamos con lealtad, les damos nuestra confianza, pero ustedes nos han faltado el respeto", y aclara "ellos son un gran partido —señalando al PSOE— no lo decimos nosotros, lo dice Pablo Casado".El análisis político de la última refriega parlamentaria andaluza tiene connotaciones nacionales, "donde VOX está oliendo la sangre del PP y la posibilidad de dar un sorpaso como hemos visto en Cataluña", pero también dimensiones más regionales, "porque valora un futuro ocupando el segundo lugar de importancia en el gobierno de la Junta de Andalucía. Con Ciudadanos en caída, podrían estar en un gobierno con pleno derecho por primera vez", valora Blanco.De hecho, en la última encuesta relevante de Dataestudios para ABC realizada entre el 7 y el 13 de enero, Vox obtendría el 15,9% de los votos, 5,5 puntos más que Cs y el PP seguiría necesitando coalición con todo el bloque de derechas para gobernar.Que VOX con sus 11 escaños abandone el barco del gobierno en la Junta de Andalucía deja al presidente Juanma Moreno (PP) y a su vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) en minoría ante el bloque de izquierdas, (sumando los diputados no adscritos, los anticapitalistas de Adelante Andalucía). Andalucía se asoma a la ingobernabilidad, sin mayorías para gestionar leyes, resoluciones o decretos. La pregunta es si tan importante es el control de los padres en las aulas para VOX como para descabalgar a la Junta.La educación como ceboMientras tanto, el argumento de la película es la educación y el control de los padres en las escuelas. El mensaje de los de Abascal en Andalucía es claro, sin "un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos" no cuenten con nosotros.El envite de VOX fue capeado por el presidente andaluz Juanma Moreno, apuntando al enemigo común. "Usted —espetó Moreno al portavoz de VOX— tendrá que decidir, si quiere hacer el juego a la izquierda", pidiendo no "malograr" el cambio que protagoniza su coalición tras 37 años de gobiernos del PSOE en Andalucía.El grupo parlamentario VOX explica a Sputnik que el pin parental, según acordaron con el Gobierno en el pacto de los presupuestos de 2019, requería de una "autorización expresa" de los padres a las actividades extraescolares de sus hijos. Sin embargo, la consejería de Educación no entiende igual el veto parental. "El pin parental no se va a imponer", dijo el día 22 el portavoz parlamentario de Ciudadanos. De hecho, ante este pulso de VOX a la comunidad educativa, a la que superpone la voluntad de los padres, la Junta presume de los avances en una nueva ley para reforzar al profesorado, que lamentablemente está "en un contexto de desprestigio y permanente cuestionamiento", comunica Educación."Descartamos cualquier instrumento que suponga una censura"Y mientras, lejos de la aritmética parlamentaria, los padres y madres miran con recelo a estos movimientos. "Volvemos a rechazar la posible implantación del veto parental y exigimos que la educación salga de la esfera de las negociaciones y los intereses partidistas", explican a Sputnik desde Codapa, la Confederación que agrupa a 2.700 asociaciones de madres y padres de Andalucía. Lo cierto es que la normativa andaluza, con o sin pin parental, ya establece el derecho de las familias a conocer y a decidir sobre el contenido de las actividades complementarias de los centros, en este caso, a través de los consejos escolares.Desde que el pin parental volvió a la arenga política, Codapa ha solicitado reunirse con el Consejero de Educación, aunque aún no han tenido respuesta desde la Junta de Andalucía, que en estos momentos se enfrenta a un nuevo incendio.

/20200813/amishijosloseducoyo-la-iniciativa-espanola-de-pin-paternal-que-se-replico-en-mexico-y-causa-1092403367.html

/20210130/padres-en-rebeldia-nos-obligan-a-elegir-entre-seguridad-y-educacion-pero-mis-hijos-no-iran-a-clase--1094275205.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

vox, andalucía