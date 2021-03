https://mundo.sputniknews.com/20210312/por-que-brasil-podria-convertirse-en-una-amenaza-mundial-1109901242.html

¿Por qué Brasil podría convertirse en una "amenaza" mundial?

¿Por qué Brasil podría convertirse en una "amenaza" mundial?

América Latina es una de las regiones más afectadas por el COVID-19, y Brasil, uno de los países que hace poco por contener la pandemia. Más de un año después... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T18:34+0000

2021-03-12T18:34+0000

2021-03-12T18:34+0000

américa latina

covid-19

colapso

pandemia

salud

jair bolsonaro

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106740877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_548bb8b0e9e79f70503d16680fe5b8fd.jpg

Aunque la población brasileña corresponde a menos del 3% de la población mundial, los 11,3 millones de casos de COVID-19, y las 300.000 muertes, representan el 9,5% y 11,3% en el total, respectivamente. Día a día Brasil rompe los récords de casos nuevos y muertes, lo que ha dejado en colapso al sistema de salud de la mayoría de los estados y municipios. Las razones de que Brasil esté enfrentando el peor escenario desde el inicio de la pandemia hace un año son varias: una nueva cepa muy contagiosa, factores estructurales y materiales, pero principalmente la política del Gobierno de Jair Bolsonaro.El factor BolsonaroLa falta de preparación y prevención del Gobierno federal ha llevado a que a finales de enero el presidente Jair Bolsonaro fuera acusado de liderar una "estrategia institucional de propagación del virus" por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo y la ONG Conectas Derechos Humanos. Tras examinar 3.049 normas federales creadas en 2020, concluyeron que el presidente no está interesado en imponer restricciones para contener la pandemia en pos del dinamismo económico. Aunque Actis aclaró que no cree "en las teorías conspirativas de que dejaron vía libre para que el virus se expanda", identifica "una negligencia clara del Gobierno, una visión precientífica en relación a su visión del mundo" y la gestión de la pandemia. "Bolsonaro, al igual que [el expresidente de Estados Unidos Donald] Trump y otros líderes mundiales, hicieron un trade off entre economía y salud, donde claramente apostaron a fortalecer la economía sin poner restricciones a la movilidad y de otro tipo, sin restringir la oferta, con el objetivo de que la economía no se resienta", explicó Actis. Una bomba de tiempoLos expertos sanitarios advierten que de no adoptar medidas más estrictas para restringir la circulación y las actividades no esenciales, el país será un caldo de cultivos para que surjan variantes más poderosas —como la P.1— que pondrán en jaque a la inmunidad generada por la vacunación. "Está claro el negacionismo de Bolsonaro y todo su Gobierno desde un principio de la pandemia, pero lo raro es que nunca cambió más allá de que la pandemia fue mostrando toda su gravedad", reflexionó Actis. El resultado es que, lejos de consolidar su proyecto de comienzos de siglo de posicionarse como país emergente y líder regional, ante los ojos del mundo Brasil es un "Estado fallido sanitariamente, un país que puede ser una amenaza a la humanidad".

/20210311/los-hospitales-brasilenos-colapsan-sin-un-plan-nacional-para-combatir-el-coronavirus-1109838320.html

/20210312/el-estado-brasileno-de-rio-de-janeiro-decreta-toque-de-queda-nocturno-por-covid-19-1109899371.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, colapso, pandemia, salud, jair bolsonaro, brasil