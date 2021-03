https://mundo.sputniknews.com/20210308/honduras-en-la-recta-final-hacia-las-elecciones-primarias-en-medio-de-contradicciones-1109641894.html

Honduras, en la recta final hacia las elecciones primarias en medio de contradicciones

Honduras, en la recta final hacia las elecciones primarias en medio de contradicciones

MANAGUA (Sputnik) — Una carta enviada por la consejera Rixi Moncada a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, pone de... 08.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-08T15:11+0000

2021-03-08T15:11+0000

2021-03-08T15:18+0000

centroamérica

elecciones

américa latina

honduras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1092678209_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_308b0b9b050c72d3328fb6c110739313.jpg

"Ante la emergencia que enfrenta el sistema electoral hondureño por la desintegración de hecho del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) (…), que constituye el argumento para no atender la comunicación del 22 de febrero de Roberto Brevé, en su condición de comisionado presidente del Registro Nacional de Personas (RNP), quien solicita se incluyan miles de personas en roladas por el RNP en el Proyecto Identifícate y que han sido excluidas ilegalmente del Censo Electoral Nacional …", alerta la carta de la representante del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquerda) ante el CNE.Moncada enumeró entre las demandas de inclusión en el censo a 54.000 personas eliminadas por el CNE a falta de validación biométrica que ya se realizó y 100.000 enroladas en el período entre el 31 de diciembre y el 16 de febrero."Adicionalmente, 1,6 millones de personas deben adjuntarse con el centro de votación que corresponde a su actual domicilio, porque miles de ellas tienen asignado ilegalmente un centro de votación que no corresponde al domicilio asignado en el momento del enrolamiento", agregó la consejera."Consejera presidenta el acto de suprimir o de impedir a miles de personas enroladas al ejercicio sustantivo de elegir, así como dejar fuera de su centro de votación a miles de personas, es más allá de un delito electoral, un acto de criminal sabotaje contra las elecciones y una trasgresión del principio de soberanía, que aún estamos a tiempo de prevenir y contrarrestar", advirtió Rixi Moncada.El expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) y coordinador general de Libre alertó a través de la red social Twitter: "¡Atención! En CNE, el Partido Nacional (de gobierno) está opuesto a incluir en el Censo a más de 300.000 personas empadronadas, y que ilegalmente fueron trasladados por el RNP y no podrán votar".Un total de 4,8 millones de hondureños están habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones primarias del 14 de marzo, a fin de elegir a 2.990 candidatos a cargos de elección popular, que incluyen la fórmula presidencial, 128 diputados al Congreso Nacional (Legislativo unicameral) y 20 al Parlamento Centroamericano, además de los 298 alcaldes municipales.Esta semana el CNE deberá concluir con la entrega de 111.440 credenciales a los movimientos internos de los tres partidos políticos (Nacional, Liberal y Libre) concurrentes a las primarias, los cuales nombrarán a los representantes de las Mesas Electorales Receptoras (MER).El cronograma electoral definió el 17 de febrero como fecha límite para la entrega de credenciales, pero los desacuerdos en el pleno del CNE generaron un debate acerca de si en esos documentos debería constar nombre y apellido del acreditado.Finalmente fueron entregadas en blanco, excepto las del Partido Libre, formación que siempre abogó por esa variante como forma de evitar el fraude.Para este 8 de marzo está marcado el inicio del traslado de las maletas electorales (materiales necesarios para el ejercicio del voto) hacia los centros de votación.El 9 de marzo comienza el silencio electoral fijado por la ley, durante el cual los candidatos sólo podrán presentar sus propuestas sin pedir el voto.

/20210223/1109085663.html

/20210217/1107883020.html

centroamérica

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

centroamérica, elecciones, honduras