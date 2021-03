https://mundo.sputniknews.com/20210311/exmandatario-zelaya-acusa-a-eeuu-de-imponer-a-hernandez-en-la-presidencia-de-honduras-1109846102.html

Exmandatario Zelaya acusa a EEUU de imponer a Hernández en la presidencia de Honduras

Exmandatario Zelaya acusa a EEUU de imponer a Hernández en la presidencia de Honduras

MANAGUA (Sputnik) — El expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) aseguró este jueves a través de sus redes sociales que el Gobierno de Estados Unidos... 11.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-11T19:37+0000

2021-03-11T19:37+0000

2021-03-11T19:34+0000

juan orlando hernández

manuel zelaya

centroamérica

américa latina

honduras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1093026351_0:16:3017:1713_1920x0_80_0_0_6a3c5d0672687a05684ea586eaec0e3f.jpg

La exposición del exmandatario coincide con las recientes implicaciones a Hernández en el caso del presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, quien desde el lunes 8 es juzgado por la Corte Federal de Distrito de Manhattan, en Nueva York (EEUU, noreste).Uno de los fiscales que participa en ese proceso judicial aseguró que Hernández aceptó proteger a los narcos mediante las fuerzas de seguridad y los organismos policiales de Honduras, con la pretensión de ayudarlos a inundar a Estados Unidos de cocaína."Ellos, según dijo el presidente, les "meterían las drogas por las narices de los gringos", expuso en el juicio el fiscal federal Jacob Harris Gutwillig, adjunto en Nueva York.Zelaya se desmarcó de la posibilidad de haber cometido el mismo ilícito del cual acusa al actual jefe de Estado catracho."Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana", volvió a tuitear Zelaya minutos más tarde del post incriminatorio contra Hernández.Defensa en TwitterEl miércoles 10, Hernández defendió su supuesta inocencia mediante dos publicaciones en la misma red social, en las cuales expuso que la negociación buscada por la banda Los Cachiros con el Gobierno estadounidense resulta una prueba de que su administración no estaba implicada en actos de soborno.Los Cachiros es una organización criminal hondureña dedicada al narcotráfico, fundada a comienzos de la década de 1990 por un grupo de ganaderos en los departamentos de Colón (norte) y Olancho (este) y un ex jefe del cartel, Leonel Rivera.En la corte del neoyorkina que juzga a Fuentes Ramírez, los fiscales mencionaron en varias ocasiones que el acusado sobornó con 25.000 dólares al presidente de Honduras, a quien los documentos judiciales identifican como CC-4 (coconspirador 4), a cambio de un permiso para el tráfico de drogas.El 23 de febrero pasado, el congresista demócrata Jeff Merkley presentó al Senado de Estados Unidos una iniciativa de ley que buscaría aislar a Hernández por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional y el mal manejo de la pandemia de COVID-19.El comunicado advierte que si no se obliga a Hernández a rendir cuentas, habrá más pobreza y violencia en Honduras.

/20210311/presidente-de-honduras-se-defiende-de-implicaciones-con-narcotrafico-1109769716.html

/20210303/mas-de-un-tercio-de-diputados-hondurenos-exigen-renuncia-del-presidente-hernandez-1109482713.html

1

centroamérica

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

juan orlando hernández, manuel zelaya, centroamérica, honduras