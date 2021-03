https://mundo.sputniknews.com/20210311/la-historia-del-terror-estos-son-los-principales-atentados-cometidos-en-europa-en-el-siglo-xxi-1109829600.html

La historia del terror: estos son los principales atentados cometidos en Europa en el siglo XXI

Cada 11 de marzo se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Un homenaje a los muertos en atentados, pero también a los supervivientes o... 11.03.2021, Sputnik Mundo

El terrorismo se define como el acto criminal perpetrado por bandas organizadas con el objetivo de crear alarma social con fines políticos, étnicos, religiosos o ideológicos. Naciones Unidas añade que ninguno de sus motivos es justificación suficiente para su comisión. Suele ser indiscriminado, se repite en el tiempo e incurre en la violencia. Así se refleja en las páginas de los diccionarios. En la vida real, la palabra va acompañada de gritos, sangre y estampidas. La desesperación, el desconcierto y el miedo se respiran tras un ataque. Al final, su raíz semántica es terror. En Europa, miles de personas han perdido la vida a causa de un atentado terrorista. Otros tantos tienen que vivir con las secuelas físicas y psicológicas provocadas por haber presenciado uno. La cifra de afectados se multiplica si tenemos en cuenta a todas las familias destruidas por las consecuencias de este tipo de sucesos. La Unión Europea homenajea a las personas cuya vida quedó trastocada tras uno de estos actos cada 11 de marzo desde 2004 en el denominado Día Europeo del Conmemoración de las Víctimas del Terrorismo. Una fecha que nace también del horror. El 11 de marzo de 2004 los convoyes de cuatro trenes de cercanías de Madrid estallaban. Las bombas fueron colocadas por miembros de una célula yihadista relacionada con Al-Qaeda. Las explosiones segaron la vida a 193 personas. Este es el mayor atentado de la historia de España y el segundo del continente. El 25 de marzo de 2004 la mayoría de votos del Parlamento Europeo favoreció que el Consejo Europeo decidiera que el 11 de marzo sería un día para honrar a las víctimas del terrorismo. Madrid ha sido sede de uno de los múltiples eventos para conmemorar esta fecha. Los reyes han presidido un homenaje en los jardines del Palacio Real, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros representantes de la política española tanto nacional como local y autonómica. También han asistido las asociaciones de víctimas del terrorismo y miembros de las instituciones europeas. Más allá del 11M, España es un país golpeado en numerosas ocasiones por el terrorismo. La banda ETA fue protagonista de numerosos titulares de prensa. Su lucha se centraba en la construcción de un estado en Euskal Herria, independiente de España y Francia. El 7 de junio de 1968, un guardia civil se convertía en su primera víctima. La última fue un policía francés en 2010. Entre medias, 864 fallecidos y 3.000 atentados. El más sangriento fue el del aparcamiento del Hipercor de Barcelona en 1987. Murieron 21 personas. Años después, con ETA disuelta, la capital catalana volvería a ser escenario del miedo. Una furgoneta recorrió 600 metros de la Rambla, atestada de viandantes. Sus autores intentaron actuar de nuevo en Cambrils (Tarragona), aunque no lo consiguieron. En total, 16 víctimas mortales en Cataluña. El atentado fue reivindicado por el Estado Islámico.Este último nombre ha causado pavor en Europa durante la última década. Al-Qaeda y el Estado Islámico han sido los grupos más activos en el Viejo Continente. Los primeros reclamaron la autoría de los atentados de Londres de 2005 en los que el sistema de transporte público fue atacado. 52 personas perdieron la vida en el que es hasta la fecha el mayor ataque ocurrido en suelo londinense desde la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido es uno de los países europeos con más víctimas de terrorismo en el siglo XXI. Ataques con cuchillos o machetes se han repetido en varias ciudades del país. No obstante, tras Londres, el atentado del Manchester Arena ha sido la mayor masacre en el país. 22 personas fueron asesinadas por una bomba casera a la salida de un concierto de Ariana Grande en 2017. El Estado Islámico se atribuyó la fatalidad.Los atentados también han segado multitud de vidas en Francia. En enero de 2015, un grupo de hombres armados, asaltaron la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo. Su actuación fue reivindicada por Al-Qaeda y a esta se unió un hombre francés de origen maliense, quien mató a un policía y secuestró un supermercado. Lo hizo en nombre del ISIS. Los yihadistas desataron el caos en la capital francesa y dejaron una veintena de fallecidos. El golpe se repetiría meses después. París temblaría la noche del 13 de noviembre de 2015. Explosiones alrededor del Estadio de Francia, tiroteos en restaurantes y terrazas y el secuestro de la sala de conciertos Bataclán construirían una película de terror en la ciudad del Sena. 130 víctimas mortales sellarían la peor masacre de la Francia continental desde la Segunda Guerra Mundial. Según los expertos, este atentado sería el 11S del Estado Islámico. Los ataques no cesaron en el país galo, la mayoría en forma de apuñalamientos o atropellos masivos. Marsella, Estrasburgo, Lyon o París han sido objetivo del terrorismo yihadista. Uno de los más recientes, en Niza, en la catedral, donde murieron tres personas acuchilladas. Cuatro años atrás, en 2016, en la ciudad de la Costa Azul, un camión arrolló a una multitud que celebraba en el Paseo de los Ingleses el Día de la Bastilla. 84 transeúntes perecieron ese día.El terrorismo yihadista también ha afectado a otros países. En la memoria, los atentados de Bruselas de marzo de 2016, atribuidos al ISIS, en los que murieron 32 personas. También los 12 fallecidos en un mercado navideño de Berlín en 2016 tras la irrupción de un camión. Precisamente, Alemania ha registrado varios sucesos en su geografía, como un tiroteo en Múnich o varios ataques con cuchillo en estaciones de tren o supermercados. Estambul ha sumado en los últimos años dos de tipo masivo: uno en el aeropuerto Internacional de Ataturk, con 45 víctimas, y otro en una discoteca del barrio de Besiktas, con 39. En Rusia se recuerdan los actos de varias organizaciones del Cáucaso. Los ataques en los metros de Moscú y San Petersburgo o el sistema de transporte público de Volgogrado acumulan decenas de muertos. Por centenares se cuentan en el moscovita teatro Dubrovka o la escuela de Beslán. En este último caso, más de 370 personas perdieron la vida.No todos los ataques provienen del islamismo radical. Por motivos xenófobos, Tobías Rathjen asesinó a nueve vecinos de la ciudad alemana de Hanau. Más masivos fueron los atentados de Noruega del 22 de julio de 2011. Anders Behrig Breivik, simpatizante de la ultraderecha, estuvo tras la explosión de una bomba en el distrito gubernamental de Oslo. Más tarde abrió fuego con un campamento juvenil del Partido Laborista en la isla de Utøya. 77 fallecieron ese día, la mayoría adolescentes. El último atentado hasta la fecha sucedió en Viena. El 2 de noviembre de 2020, cinco personas fueron abatidas por un miembro del Estado Islámico. Uno más para añadir a la larga lista de sucesos en suelo europeo. Para las víctimas de la Unión Europea se ha establecido un marco legal para garantizar su protección. En lo referente a la lucha contra el terrorismo, la organización apuesta por reforzar las fronteras, ejercer un mayor control sobre las armas de fuego, reforzar la cooperación o prevenir la radicalización en la red, ya que actualmente la mayoría de los atacantes nacen en el continente. El objetivo es acabar con el miedo.

2021

