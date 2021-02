Queda visto para sentencia el juicio por los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils

https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107880980.html

BARCELONA (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España dejó visto para sentencia el juicio por los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Cataluña) del... 17.02.2021, Sputnik Mundo

Después de tres meses de sesiones, el proceso concluyó con la última palabra de los tres acusados de formar parte de la célula del ISIS (acrónimo árabe de Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países) que orquestó los ataques.Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza se enfrentan a penas de entre 8 y 41 años de cárcel a petición de la Fiscalía, que les considera colaboradores del grupo que atentó pero entiende que no tuvieron participación directa en los hechos.El juicio arrancó el 10 de noviembre de 2020 y transcurrió marcado por la decepción de los familiares de las 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, que consideran que los acusados deberán ser responsabilizados también por la masacre."En ningún momento tenía intención de cometer ningún acto criminal", dijo en su turno de palabra Houli, que colaboró directamente con los planes de la célula y fue el único superviviente de la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) donde el grupo preparó durante meses una gran cantidad de explosivos.Según la investigación policial, la célula tenía como principal objetivo atentar en España con posibles objetivos en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona o el estadio del equipo de fútbol FC Barcelona, aunque también barajaba actuar en la Torre Eiffel de París (Francia).La explosión de su centro de operaciones en Alcanar propició que improvisaran un atropello masivo en la concurrida avenida de La Rambla de Barcelona y un posterior ataque con arma blanca en el paseo marítimo de Cambrils.Los seis autores de los hechos murieron abatidos por la Policía esa misma noche o unos días después, en el caso del terrorista de Barcelona.Houli aseguró en la última sesión del juicio que el terrorismo "no tiene nada que ver con el islam" y defendió que se mantuvo "al margen" de la célula y que se sentía "obligado y presionado" por sus miembros.Tanto Houli como Oukabir utilizaron la última palabra para lamentar los hechos y mostraron arrepentimiento ante el juez.En las diversas sesiones del juicio declararon varias víctimas de los atentados personadas como acusaciones particulares o representadas por acusaciones populares como la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).Durante el proceso también se mostraron por primera vez al público numerosos vídeos de los atacantes fallecidos, donde aparecían en la casa de Alcanar preparando sus actos de terror.En algunos se pudo ver a uno de los acusados, Houli, grabando a sus compañeros mientras fabricaban artefactos explosivos como cinturones bomba o granadas de mano."Cada gramo de este hierro se va a meter en las cabezas de vuestros hijos y vuestras mujeres", sostenía en las imágenes reproducidas uno de los terroristas abatidos.En una de las sesiones más duras se mostraron imágenes inéditas del atropello en Barcelona, donde se pudo observar a la furgoneta haciendo un recorrido en forma de S para impactar contra los paseantes.

