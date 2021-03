https://mundo.sputniknews.com/20210311/el-sector-espanol-del-reparto-de-comida-a-domicilio-rechaza-su-nuevo-marco-laboral-1109840672.html

El sector español del reparto de comida a domicilio rechaza su nuevo marco laboral

El sector español del reparto de comida a domicilio rechaza su nuevo marco laboral

"Que la Ley Rider se haya acordado sin los repartidores es una vergüenza. Estamos enfadados. Es la Ley Anti Rider", dijo el colectivo de los repartidores en un comunicado.Anunció, además, este colectivo una campaña de incidencia política entre los diputados del Congreso para tratar de evitar la convalidación de la Ley, en caso de que pase por la Cámara y no sea aprobada por decreto, algo que —dijeron a Sputnik— desconocer hasta el momento.La Ley anunciada este jueves 11 de marzo permitirá a los trabajadores tener una relación de empleados asalariados con la empresa y no de falsos trabajadores autónomos, como hasta ahora, lo que implica tener más derechos.Sin embargo, los riders lo rechazan porque de esta forma no se pueden regular autónomamente su actividad y, normalmente, obtienen menos beneficios económicos ya que, según explican, los contratos conllevan unos salarios muy bajos."Contratos totalmente precarios, temporales, con imposición de métricas de rendimiento, con jefes presionando", explicó Gustavo Gaviria a Sputnik.El acuerdo, impulsado por el Ministerio de Trabajo, fue respaldado por las dos principales sindicatos CC OO y UGT y por las patronales CEOE y Cepyme.Sin embargo, tampoco la patronal del sector —Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS)— se mostró conforme.En la APS se incluyen las principales empresas que operan en España: Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats.Las empresas resaltan entre los puntos a rechazar "la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España".A este algoritmo digital tendrían acceso los sindicatos, según la nueva norma, lo que les permitirá vigilar las condiciones de trabajo de los repartidores.Para la patronal de la comida a domicilio (APS), este extremo "atenta contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial".El algoritmo que utilizan estas plataformas sirve para distribuir el trabajo entre sus repartidores, por ejemplo según la distancia a la ruta a realizar, con un criterio de eficiencia; pero también adjudica más pedidos, por ejemplo, a los más rápidos, a los que más repartos hagan o a los que obtengan una mayor puntuación por parte de los clientes.

