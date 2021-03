https://mundo.sputniknews.com/20210310/exvicepresidenta-uruguaya-poder-judicial-de-brasil-intento-ahogar-a-la-izquierda-1109762594.html

Exvicepresidenta uruguaya: Poder Judicial de Brasil intentó ahogar a la izquierda

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Justicia de Brasil pretendió ahogar a la izquierda con el caso contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), dijo a Sputnik Mundo

américa latina

lucía topolansky

luiz inacio lula da silva

brasil

El lunes pasado, el juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin anuló las condenas por corrupción que pesaban sobre Lula por irregularidades en el proceso, devolviendo al exmandatario la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022.Lula da Silva aseguró el miércoles que fue víctima de una grave mentira jurídica, después de que la justicia anulara las condenas que lo llevaron a la cárcel.Por su parte, Topolansky dijo que el hecho la "alegró" porque siempre supo que el proceso judicial no era transparente."Habla muy mal de parte del Poder Judicial de Brasil y sobre todo del juez (Sergio) Moro, que en un momento dado parecía casi un candidato al Premio Nobel; quiero recordar también que por razones estrictamente políticas a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) la sacaron de su mandato y hasta el día de hoy no tiene un solo cargo", afirmó.Deseó que Brasil pueda tener la posibilidad de rectificar lo sucedido, especialmente porque las personas sin recursos están sufriendo un embate de la pandemia de COVID-19 "muy doloroso"."Le deseo a Brasil que pueda empezar a salir de su situación de pandemia y de esta penosa realidad política", agregó.Situación latinoamericanaTopolansky dijo que no tiene claro cuál es la situación de la izquierda en América Latina ya que el escenario es "confuso" en el mundo.Consideró que a pesar de que el "horizonte no es despejado", los "luchadores políticos y sociales" van a seguir peleando por un mundo mejor."Hay una brutal crisis económica, hay un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que dice el precio que puede pagar Latinoamérica es muy duro, hay mucha más cantidad de pobres y se fue para atrás en una gran cantidad de progresos que se había tenido. Veremos si se puede construir en el corto plazo. ¿Pero qué va a pasar? ¿Dónde está el eje del mundo? ¿Está en Asia o en occidente? No tengo respuestas", reflexionó.De acuerdo a las proyecciones de la Cepal, Latinoamérica registrará una caída de su Producto Interno Bruto (PIB) del 7,7% y detalló que el aumento en la tasa de pobreza y pobreza extrema "supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020", lo que significa 22 millones de personas más que el año anterior.OEAPor otro lado, Topolansky volvió a arremeter contra la Organización de los Estados Americanos (OEA), en referencia al caso de Honduras.Las elecciones que llevaron a la presidencia a Juan Orlando Hernández en 2014 y las que lo confirmaron en la más alta magistratura en 2017, estuvieron marcadas por innumerables acusaciones de fraude, según algunos expertos.En el caso de las últimas, la estafa al voto popular fue registrada en el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, integrada por 83 expertos de 25 nacionalidades.

