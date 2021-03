https://mundo.sputniknews.com/20210310/lula-da-silva-fui-victima-de-la-mayor-mentira-juridica-en-500-anos-1109738997.html

Lula da Silva: "Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) aseguró que fue víctima de una grave mentira jurídica, después de... 10.03.2021

"Fui víctima de la mayor mentira jurídica contada en más de 500 años de historia", aseguró Lula en sus primeras palabras tras la decisión judicial, que le permite ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022. Lula añadió que no hay un brasileño con más motivos para guardar rencor que él, pero que no tiene ese odio.En este sentido, expresó su solidaridad a las víctimas del COVID-19 en Brasil y al trabajo de los "héroes y heroínas" del sistema de salud pública.Lula agradeció especialmente la "valentía" del presidente argentino Alberto Fernández, que le visitó cuando estuvo preso en Curitiba aún sabiendo que eso podría perjudicarle electoralmente.También agradeció el gesto del Papa Francisco, que envió a un emisario a Curitiba, y su lucha contra la desigualdad, así como el apoyo de todas las personalidades políticas que se solidarizaron con él mientras estuvo en la cárcel.Lula se emocionó especialmente al recordar a las personas que estuvieron acampadas frente a la sede de la Policía Federal de Curitiba: "Estuvieron allí 580 días, todo el santo día, me despertada, comía y me iba a dormir con mujeres y hombres de Brasil gritando mi nombre", recordó.El 8 de marzo el juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin anuló las condenas por corrupción que pesaban sobre Lula por irregularidades en el proceso; el exmandatario recuperó así la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022.El 9 de marzo, el Supremo también empezó a deliberar sobre un recurso presentado por la defensa de Lula hace años en que se pedía que las condenas se anularan en base a la presunta parcialidad del juez Sérgio Moro; la sesión se suspendió sin que los jueces emitieran una decisión final.Lula realizó su primera aparición pública desde que recuperó sus derechos políticos en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo), el lugar donde arrancó su carrera como sindicalista y donde fue recibido por una multitud después de pasar año y medio en la cárcel.Estuvo rodeado de varias figuras importantes en el PT, como el excandidato presidencial en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, pero también de otros partidos, como Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), uno de los nombres más prometedores de la nueva izquierda brasileña.

