Diputado del PT: expresidente Lula buscará atraer fuerzas de centro a su candidatura

Aunque en su discurso de este miércoles Lula no confirmó que será candidato, Damous admitió que "probablemente" lo será, y que buscará crear un gran frente contra el presidente Jair Bolsonaro: "Sin lugar a dudas atraerá a fuerzas de centro", dijo a esta agencia.Puso como ejemplo, de esos guiños a otros campos del espectro político, los elogios que le dedicó en las redes sociales el expresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un político conservador que puso en valor la gran diferencia que existe entre Lula y Bolsonaro.Damous cree que Lula habló "como un estadista, no como un candidato" y que lanzó mensajes a todos los brasileños, incluyendo políticos rivales y empresarios.El parlamentario izquierdista asumió que Lula ahora vuelve a ser "el principal protagonista de la política brasileña" y que liderará la oposición al Gobierno.No obstante, remarcó que aún es pronto para que el expresidente empiece a movilizar a la izquierda recorriendo todo el país, porque debe vacunarse primero y esperar a estar totalmente inmunizado.Lula tiene 75 años y recibirá la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 la semana que viene en São Paulo (sureste).Mientras tanto, asumirá la primera línea del PT el exministro de Educación y excandidato presidencial Fernando Haddad, que hace poco ya afirmó que estaba dispuesto a repetir como candidato presidencial si Lula no podía presentarse.Situación en la justiciaEl lunes 8 de marzo, el juez del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anuló las condenas por corrupción que pesaban sobre Lula por irregularidades en el proceso.El exmandatario no fue declarado inocente, pero recuperó así la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022.Respecto a las posibilidades de que el Supremo dé marcha atrás a la decisión de Fachin en caso de que llegue un recurso de la Procuradoría General de la República, el diputado es optimista.Considera que el plenario confirmará la postura del juez Fachin: "Es una cuestión procesal, no hay por qué cuestionar eso", confió.Tampoco cree que los procesos contra Lula revivan en el ámbito de la Justicia del Distrito Federal (el juez Fachin determinó que esta corte judicial examine si se pueden aprovechar las pruebas generadas en los procesos contra Lula).En opinión de Damous, que también es abogado y participó en la defensa del expresidente en los últimos años, cuando el juez del Distrito Federal se ponga a examinar los procesos verá que está todo prescrito.

