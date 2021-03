https://mundo.sputniknews.com/20210309/tribunal-de-ecuador-acepta-tramitar-recurso-de-yaku-perez-para-recuento-parcial-de-votos-1109705737.html

Tribunal de Ecuador acepta tramitar recurso de Yaku Pérez para recuento parcial de votos

De acuerdo con lo que dispone el Código de la Democracia, el pleno del TCE tiene hasta 15 días para el trámite, aunque Pérez espera que el pronunciamiento se de en un tiempo menor.La apelación busca que se ordene el recuento de más de 20.000 actas electorales que son objetadas por el movimiento Pachakutik —al que representó Pérez en los comicios presidenciales— por presentar supuestas inconsistencias numéricas.El recurso de presentó tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revisar solo 31 actas. El hecho de que el TCE haya admitido a trámite el recurso de Pérez no implica necesariamente que aceptará su solicitud.Según Pérez, el recuento es la única forma de desvirtuar el presunto fraude cometido en su contra.De acuerdo con la proclamación oficial de resultados, que hizo el CNE en la última semana de febrero, los candidatos por la alianza Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, y el derechista Guillermo Lasso, que se presentó a la contienda electoral por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), pasaron a la segunda vuelta que se realizará el 11 de abril.El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, instó al TCE a emitir su dictamen con la celeridad del caso, dado que no se pueden diferir las fechas señaladas en el calendario electoral."Está en manos del TCE resolver el recurso presentado por la organización política Pachakutik. Esperamos que lo haga con la celeridad del caso, ya que las fechas hito del calendario electoral, para segunda vuelta, no se pueden aplazar", escribió Pita en su cuenta de Twitter.La acción interpuesta por Pérez es el último recurso para solicitar un recuento de los votos.

