Unos repulsivos comentarios machistas ensombrecen los Goya 2021

Las niñas de Pilar Palomero se convirtió en la gran triunfadora de los Goya 2021. Mejor película y mejor guion original, mientras que su autora levantó el galardón a mejor dirección novel. Primera mujer que alcanza el galardón en la historia de los principales premios del cine español. Una velada para recordar también para Patricia López Arnaiz, mejor actriz protagonista, Mario Casas, mejor actor protagonista, o Salvador Calvo, mejor dirección por Adu. Sin embargo, también quedará en la memoria de los espectadores por los desagradables comentarios machistas escuchados en la alfombra roja. Un micrófono abierto capturó una conversación entre los presentes. Palabras que se pudieron escuchar a través de la retransmisión por Facebook del evento. Al aparecer la actriz Marta Nieto, un grupo de hombres se dedicó a opinar sobre su físico y del resto de mujeres que habían desfilado por la alfombra. "Esta es la única guapa porque las demás son todas 'esqueletillos'". La deleznable charla continuó. La cantante hispano-argentina Nathy Peluso, quien actuó en la gala, y la actriz Daniela Santiago fueron blanco del coloquio. "Había una cantante, la Nancy Peluso, por ejemplo. Bueno, y una que parecía un putón verbenero, toda llena de tatuajes. No sé de dónde la han sacado a esta, pero joder, digo: '¡esta cobra!'", dijo uno. "Esa para mí", le respondía otro. La polémica empañó la alabada gala de Antonio Banderas, organizador del evento. Radio y Televisión Española se ha apresurado a pedir disculpas por lo sucedido, especialmente a las mujeres aludidas. "RTVE ya ha abierto un expediente informativo y ha identificado el punto exacto desde el que se produjeron los desafortunados comentarios que se oyeron a través del audio de ambiente", informan desde la corporación pública.Una de las víctimas, Marta Nieto, no ha pasado por alto los comentarios vertidos hacia su persona. "No son simples comentarios, son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y a complacer", afirma la actriz. Tampoco ha callado Daniela Santiago. "No soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mí. Cada tatuaje que llevo cuenta una historia, un momento, un recuerdo. Tan importantes en mí que pesan más que todas las críticas que puedan hacer hacia mí por llevarlos", asegura en su cuenta de Instagram.Ambas condenan este tipo de comportamientos, al igual que la mayoría de usuarios de las redes sociales. Una muestra más del "machismo más clásico y repugnante", según los miles de tuits en referencia al asunto.Muchas enlazan los comentarios de la fiesta del séptimo arte con la celebración del 8M. Una conversación acaecida horas antes del día en el que se reivindica el papel de la mujer en la sociedad. Jornada en la que se lucha por la igualdad. Las palabras pronunciadas en la alfombra roja vuelven a demostrar la necesidad de un día así. "Por este tipo de comentarios el 8-M tiene más sentido que nunca", sentencia Marta Nieto.

