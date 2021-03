https://mundo.sputniknews.com/20210308/espana-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-con-un-acto-institucional-1109632999.html

Pedro Sánchez en el Día Internacional de la Mujer: "El machismo es una desigualdad estructural"

El Ministerio de Igualdad ha acogido el acto institucional con motivo del 8 de marzo en medio de la polémica por la prohibición de manifestaciones en Madrid. 08.03.2021, Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han participado en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer."El machismo es una desigualdad estructural", ha asegurado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su intervención."España no puede seguir construyéndose con las mujeres en una esquina", ha afirmado la ministra de Igualdad Irene Montero, remarcando que "España no puede permitirse salir de esta crisis sanitaria, económica y social otra vez sobre la espalda de las mujeres".Este acto se celebra en medio de la polémica que se ha generado en España por la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones por motivos de salud pública.Una decisión que los dos sindicatos mayoritarios en España recurrieron afirmando que "La prohibición de la delegación no obedece a ninguna medida sanitaria". Desde la Comisión 8-M calificaron de "ridícula" esta decisión, si se compara con "el hacinamiento en los transportes públicos o la concentración de personas en los centros comerciales".

