Madrid amanece el 8M con la sede de Podemos y murales feministas vandalizados

2021-03-08T11:37+0000

2021-03-08T11:37+0000

2021-03-08T11:37+0000

españa

murales

feminismo

día internacional de la mujer

madrid

podemos

Tanto la sede de Podemos como dos murales en homenaje a las mujeres en Madrid fueron vandalizados poco antes del 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. La entrada de la sede de Podemos fue rayada con pintas de color morado que dicen "Stop feminazis" y "la violencia no tiene género", mientras que los dos murales fueron tapados con pintura negra. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, responsabilizó a seguidores de Vox.Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo, aseguró que con estas acciones no conseguirán borrar a las mujeres de la historia. El mural de Ciudad Lineal se realizó por un colectivo de artistas junto con vecinos del barrio para rendir homenaje a mujeres que dejaron huella en la historia como Frida Kahlo, Rosa Parks, Angela Davis, Chimamanda Ngozi, Valentina Tereshkova y Rigoberta Menchú, entre otras.En enero de 2021, el Ayuntamiento de Madrid, siguiendo una propuesta de Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, planteó borrar el mural porque tenía un mensaje político. A cambio, propuso sustituirlo por uno que rindiera homenaje a los deportistas paralímpicos. La lucha de vecinos y activistas del movimiento feminista no solo logró evitar que borraran el mural, sino que se realizara una réplica en Alcalá de Henares. Sin embargo, un día antes de celebrarse el Día Internacional de la Mujer ambos fueron vandalizados.

