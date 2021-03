https://mundo.sputniknews.com/20210308/8m-en-bolivia-entre-protestas-y-el-compromiso-de-despatriarcalizar-el-estado--videos-fotos-1109663933.html

8M en Bolivia: entre protestas y el compromiso de "despatriarcalizar" el Estado

8M en Bolivia: entre protestas y el compromiso de "despatriarcalizar" el Estado | Vídeos, fotos

Miles de mujeres marcharon por las calles de La Paz para exigir políticas útiles dirigidas a prevenir femicidios y actos de violencia hacia ellas. Por su... 08.03.2021, Sputnik Mundo

El Día Internacional de la Mujer se vivió intensamente en Bolivia, con actos oficiales y protestas en las calles de organizaciones feministas. El presidente Luis Arce encabezó la conmemoración en la Casa Grande del Pueblo, rodeado de líderes campesinas y obreras aliadas al Movimiento Al Socialismo (MAS). Por la ciudad de La Paz, miles de mujeres marcharon para expresar su rabia hacia un sistema judicial que —sienten— no las protege. Asimismo, celebraron la unión entre ellas y advirtieron: "Nunca más nos vamos a callar".Por la mañana, cientos de integrantes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) se reunieron en la entrada de su organización, en la avenida Montes. Se les sumaron trabajadoras afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB). Marcharon 10 cuadras hasta la plaza Murillo e ingresaron a la Casa Grande del Pueblo, donde participaron del acto oficial, a cargo del presidente.Fue un encuentro especial, porque las organizaciones obreras y campesinas volvieron a recorrer el moderno e inmenso edificio, cuya entrada les estuvo vedada durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). Por primera vez Arce lideró la conmemoración del 8 de Marzo.Arce indicó que "hay importantes avances, pero aún nos falta mucho camino por recorrer todavía en la consolidación de nuestro Estado Plurinacional descolonizado y despatriarcalizado".Entre otros puntos, remarcó que las mujeres tienen que sentarse también en las mesas de decisión. Aseguró que en ese aspecto trabajará su Gobierno: "La subrepresentación de la mujer en los espacios públicos de decisión, de poder, de trabajo privado, está imposibilitando que desarrolle sus liderazgos".Performance colectiva en la plaza MurilloEn las calles se vivía un ambiente distinto. María Galindo es una activista feminista y artista performática. Es fundadora de Mujeres Creando, una organización al servicio de todas las mujeres, sobre todo aquellas violentadas por sus esposos, sin trabajo y sin posibilidades de estudio. Con muchas de ellas, muchas jóvenes y señoras con aguayos en su espalda, se presentó en la plaza Murillo. Sin que la Policía y los agentes de seguridad lo hubieran notado, ellas se abalanzaron corriendo hacia la entrada del Palacio Quemado, antigua sede del Ejecutivo, que está pegada a la actual Casa Grande.De inmediato se disparó un operativo policial para contener a Galindo y sus compañeras, quienes no pudieron ingresar al edificio público. Pero la performance colectiva liderada por la artista cumplió con su objetivo. Todos los medios nacionales captaron la protesta: ellas mostraron sus carteles, pidieron justicia para sus hijas, madres y hermanas asesinadas. Fueron gasificadas, pero continuaron con su intervención.Fueron gaseadas, pero siguieron arrojándoles sus carteles de papel a los policías con escudos. Luego de algunos minutos, Galindo reunió a sus mujeres y se retiraron de la plaza.Y el artículo 3 de Mujeres Creando dice: "El aborto será atendido en todos los recintos de salud a sola solicitud de la mujer embarazada de manera segura y gratuita". Actualmente la interrupción del embarazo está legalizada solamente para ciertos casos (por ejemplo ante una violación), pero los trámites burocráticos para obtener el permiso dificulta que se cumpla este derecho."No sea indiferente"A pocas cuadras transcurría la marcha principal, integrada por miles de integrantes de organizaciones feministas. "Señor, señora: no sea indiferente. ¡Se mata las mujeres en la cara de la gente!", gritaban a coro por las calles paceñas.Detuvieron su protesta ante la Fiscalía departamental de La Paz, también ante el Ministerio de Justicia, para exigir políticas útiles que eviten los femicidios en Bolivia. Allí habló con Sputnik Estela Quintana, representante de las Familias de Víctimas en Busca de Justicia de Bolivia. Su hija Abigail, de 18 años, fue asesinada."Ni siquiera podemos conseguir una sentencia digna para nuestras hijas, muertas porque los jueces ni aplican las leyes, no les da la gana. La estructura gubernamental que debería protegernos no nos protege", sostuvo Quintana."En los juzgados no tienen importancia los derechos de las mujeres. Pero hoy estamos unidas a una sola voz a nivel nacional, unidas contra la violencia. Hoy estamos por nuestras hijas presentes aquí. ¡Ni un minuto de silencio! Toda una vida de lucha", dijo la madre de Abigail.Según la Fiscalía, durante 2020 se registraron 113 femicidios en Bolivia. En lo que va de 2021, 26 mujeres fueron asesinadas.Un grupo de chicas con coloridas capuchas llevó un muñeco que representaba a un femicida. Lo rociaron con sus alcoholes en espray y lo incendiaron sobre el asfalto.Amigas y hermanas"La Policía no me cuida/ me cuidan mis amigas", cantaban. También corearon: "El Estado opresor es un macho violador". Marchaban con pañuelos verdes, anaranjados, banderas violetas, con wiphalas; miles hermanadas en la bronca contra un sistema judicial cuyo desempeño no les convence. Eso expresaron en la entrada del Ministerio de Justicia, sobre la avenida del Prado paceño.A pocos metros, estaba la Iglesia María Auxiliadora. Cuando el desfile pasó ante este edificio, vieron a varios jóvenes parados desafiantes en la entrada. Iban vestidos con largas sotanas negras. Llevan crucifijos y una inscripción: "Caballeros Templarios", tal sería el nombre de esta agrupación religiosa.Los delgados templarios no pudieron evitar la irrupción de decenas de mujeres, que se pararon ante la Iglesia pese a que les echaron agua bendita y les pusieron crucifijos ante sus rostros. Finalmente, ellas desplegaron una bandera con un número telefónico para realizar abortos. Y siguieron con su movilización por el 8 de Marzo.La movilización concluyó pacíficamente frente al Ministerio de Salud, en la plaza del Estudiante. Allí exigieron que el Estado brinde una cobertura de salud adecuada, tanto a quienes sean madres, como a quienes quieran serlo, también a quienes no lo deseen.

