¿Una de las sinagogas más grandes de España bajo un bar de copas? El nuevo esplendor de Utrera

¿Una de las sinagogas más grandes de España bajo un bar de copas? El nuevo esplendor de Utrera

En un antiguo bar de copas del centro histórico de Utrera (Sevilla) han comenzado a mover la tierra para confirmar la existencia de un tesoro hebreo que debe... 07.03.2021

La localidad de Utrera (50.962 habitantes) ha topado con un tesoro bajo sus pies. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una excavación para confirmar lo que arqueólogos e historiadores presuponen: la segunda sinagoga medieval más importante y grande de España podría estar en su casco histórico.Los vecinos de Utrera pasean con asiduidad por la tranquila judería, los callejones encalados y las macetas de geranios ofrecen ya una atmósfera que envuelve y encapsula el tiempo, pero pocos podían presuponer que estas callejuelas les conectan con tiempos anteriores a 1492.Documentos de Rodrigo Caro, el principal historiador local del Siglo de Oro, ya mencionaban la existencia de un espacio religioso de la comunidad judía. De Dios, junto a arqueólogos y arquitectos, ha hecho propio el encargo del Ayuntamiento para desempolvar de las entrañas de la judería la sinagoga, "estimamos que es una construcción de dimensiones considerables de la época bajo medieval, que se construyera entre el siglo XIII o XIV", relata el arqueólogo. Una degradación históricaPero este espacio, actualmente yermo tras una limpia de rastrojos, y que pertenece al Ayuntamiento desde 2008, ha pasado por un tránsito histórico menos espiritual, que le llevó a ser el bar de copas Niño Perdido. Con el decreto de expulsión de los Reyes Católicos en 1492, por el que los judíos tenían cuatro meses para abandonar la península, el espacio pasó a ser el Hospital de la Misericordia. El patio central del Hospital, el claustro, pasó a ser posteriormente la casa de cuna de los niños sin familia, de donde deriva el nombre de su actual calle, Niño Perdido. Fue ya en el siglo XX cuando la sinagoga, enclaustrada ya en otros usos por ese gran escultor reformista que es el paso del tiempo, pasó a ser un colegio, un restaurante e incluso, en su última etapa, un bar de copas, también llamado Niño Perdido. Por suerte, las investigaciones actuales no dan por perdido el pasado oculto tras siglos de olvido.Los arqueólogos calculan que a solo 40 cm de profundidad podría haber restos de valor, un tesoro centenario al alcance de un rastrillo. Se espera además que a nivel de estructura y arquitectura la sinagoga se encuentre en buen estado. "El hecho de que el espacio haya mantenido su uso a lo largo de los siglos evita que se malogre", no obstante, los responsables no pueden asegurar el estado de la decoración y los materiales de la sinagoga mientras no lleguen a los muros originarios. Una joya del pasado"Sería un bombazo contar con una sinagoga medieval, que es un elemento totalmente diferenciador", ha destacado el alcalde de Utrera en la presentación del proyecto, abriendo las puertas a lo que puede ser un revulsivo turístico. La esperanza para el maltrecho sector turístico emana de la historia hebrea, sin la que es difícil entender Andalucía. De hecho, las primeras evidencias de presencia judía proceden de la época romana, una lápida de Adra (Almería), del siglo II–III, representa el primer hito hebreo en el sur de la península.La comunidad judía en Utrera se asentó en esta zona tras la conquista del Rey Fernando III de Sevilla en 1248, en la época del repartimiento de las tierras desposeídas a los 'infieles' almohades. Las investigaciones revelan que la judería de Utrera acogía a una de las comunidades más pujantes y pudientes de Al-Ándalus. Esto, a priori, no implica que la sinagoga vaya a ser un suntuoso palacio, ya que "las construcciones, la fábrica y la técnica era igual para los templos musulmanes, cristianos o judíos", detalla Miguel Ángel de Dios. No obstante, los arqueólogos cuentan con descubrir más pronto que tarde las caracterizaciones típicas de los templos hebreos. Por un lado, está el 'mikvé', la zona de depuración y aseo para el ritual de purificación; por otro los nichos, donde se guardaban los rollos de pergamino de la Torá y la Ley Hebraica y en la estructura de la planta, esperan además encontrar la galería de las mujeres. "Más que el valor patrimonial que tiene por sus dimensiones, que son grandes, lo relevante es que son pocas las sinagogas que permanecen en pie y en buen estado en nuestro país", cuenta De Dios, que enfatiza el aporte histórico y cultural.Media docena de supervivientes Las principales sinagogas conocidas fueron rehabitadas por la religión católica, de hecho, son solo cinco las que quedan de la época anterior a la expulsión de los judíos: la del Tránsito en Toledo (siglo XIV), que contó con el patronazgo del propio rey Pedro I de Castilla y es la más espléndida de las supervivientes, siendo sede de Museo Sefardí. Toledo cuenta también con la sinagoga de Santa María la Blanca (siglo XII). En Segovia se la del Corpus Christi (siglo XIII) y la de la judería de Córdoba, una de las cumbres del arte mudéjar y la influencia de la arquitectura islámica. Por último y la última en ser hallada hasta ahora, la sinagoga del Agua en Úbeda, aunque esta última no tiene para algunos historiadores aún la consideración de templo hebreo. Los judíos habitaron, según algunos historiadores, cerca de 15 siglos en la península. Sus huellas se palpan sobre todo en las juderías, emblemas en ciudades como Córdoba, Toledo, Tarragona o Sevilla. Ahora, con el colofón de una de las pocas sinagogas medievales existentes en nuestro país, la localidad de Utrera aspira, nos dicen desde el equipo municipal, a entrar a formar parte de la red de Juderías de España, que las integraría en una oferta de turismo cultural internacional. Para nosotros es un potencial turístico enorme, tener una sinagoga así estando a solo media hora de Sevilla, conlleva una efecto multiplicador sobre el resto de la ciudad", explica el alcalde José María Villalobos. La palabra sinagoga procede del vocablo griego del término congregar o reunir, ahora, la sinagoga utrerana, a la espera de ser desenterrada y confirmada por los arqueólogos, congrega y reúne muchas esperanzas locales.

