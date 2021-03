https://mundo.sputniknews.com/20210304/dudas-y-temores-ante-el-retorno-a-clases-en-venezuela-1109540094.html

CARACAS (Sputnik) — El reinicio de clases en Venezuela vuelve a generar polémica: el Gobierno anunció el regreso a las aulas para abril, pero para el...

Urbina sostuvo que "la gente siente la falsa sensación de seguridad porque están vacunando a 100.000", pero esto "es insuficiente para la cantidad de población que hay en Venezuela".En esta pandemia, los niños se han convertido en una especie de factor de riesgo, porque la mayoría puede trasmitir el virus sin padecer síntomas.Esto ha llevado al Gobierno venezolano a postergar el comienzo de clases en varias ocasiones. Inicialmente, el presidente Nicolás Maduro dijo que las actividades escolares podían comenzar en enero, pero luego anunció su postergación para marzo y hace unos días decidió aplazarlas para abril.Maduro suspendió las actividades escolares el 12 de marzo de 2020, y desde ese entonces los estudiantes ven clases online y durante las semanas de flexibilización de la cuarentena reciben asesorías pedagógicas en los planteles.Regreso parcialPara Urbina el reinicio de clases no debe darse en todo el país por igual. Él considera que una vez los docentes estén vacunados, solo deben abrirse las aulas en las regiones del país con menos casos de COVID-19.El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría manifestó que también es importante que, para el retorno a las aulas, el índice de reproducción del virus sea menor del 1%, y dijo que en Venezuela según el último cálculo era más o menos 1,5%.Sin embargo, el Gobierno asegura que se mantiene controlada la curva de los contagios, debido a las medidas de bioseguridad y la implementación del método 7+7, que consiste en siete días de flexibilización para que los sectores económicos puedan laborar, y luego siete días de cuarentena radical.TemorSputnik conversó con varios representantes de niños y adolescentes y la mayoría expresó que sentía miedo de que el virus llegara del aula a su hogar.El miedo de los representantes está justificado a juicio del experto consultado por Sputnik, quien recordó que además de ser asintomáticos, los menores de 18 años no recibirán las vacunas, porque aún no están aprobadas para ellos.Carlimar Rojas, madre de una niña de 9 años y un niño de 6, manifestó que las clases presenciales deberían comenzar solo si se cumplen con las medidas en los colegios."Estoy de acuerdo siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas, pero como sabemos que acá es imposible que se cumplan, ya que es falso que llenarán los planteles educativos de dispensadores con alcohol y menos dotarán a los maestros de insumos y tapabocas entonces es un tema bien complejo", señaló.Por su parte, Roxi Morón, madre de un niño de 13 y una niña de 6, opinó que es necesario el reinicio de clases en los colegios, pues considera que las actividades escolares en casa le ha causado retraso a nivel educativo a sus hijos.Otro aspecto clave para el retorno a clases en medio de la pandemia, en el caso de Venezuela, es que se debe garantizar que los planteles educativos cuenten con agua, jabón, alcohol en gel, y por último garantizar el distanciamiento físico.Nueva cepaAl riesgo de volver a clases en abril, se suma la nueva cepa del COVID-19, la variante brasileña.De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Maduro, se deben tomar medidas especiales, en vista de que se trata de una cepa que aumenta el riesgo de contagios.En medio de este escenario y con 6.522 casos de COVID-19 activos, después de un año se desconoce si el retorno a las aulas continuará postergándose.

