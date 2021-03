https://mundo.sputniknews.com/20210303/vacunacion-de-las-infantas-en-emiratos-arabes-despierta-un-aluvion-de-criticas-en-espana-1109460580.html

Vacunación de las infantas en Emiratos Árabes despierta un aluvión de críticas en España

Vacunación de las infantas en Emiratos Árabes despierta un aluvión de críticas en España

"Me parece poco ejemplar", dijo en una entrevista con la Cadena SER la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Nadia Calviño, que forma parte del ala socialdemócrata del Gobierno español.En opinión de Calviño, aunque las infantas no ocupan una posición institucional, sí ejercen "cierto papel público", por lo que reprochó que su actuación no refleje el "comportamiento ejemplar" que a su modo de ver es necesario para afrontar el proceso de vacunación.En un tono más duro se expresaron sus socios de Gobierno, desde la coalición izquierdista Unidas Podemos (UP), abiertamente republicana."Es muy desagradable. Muy feo", opinó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que lamentó este comportamiento cuando "hay muchos profesionales corriendo riesgos, que no están vacunados".Además de los reproches por parte de sus representantes en el Gobierno, las críticas desde Unidas Podemos a la monarquía fueron incluso más afiladas en las cuentas oficiales del partido en redes sociales."Las infantas Elena y Cristina aprovechan su visita al rey huido para vacunarse. Su privilegio por encima del pueblo al que dicen representar. Los que siguen sosteniendo que la imagen de la democracia española sale fortalecida con nuestra monarquía, se lo tienen que hacer mirar", reza un tuit publicado por la cuenta principal del partido."Son el mejor ejemplo de lo que España debe dejar atrás", añadía otro mensaje de la formación.Desde los sectores independentistas de Cataluña y el País Vasco también criticaron la vacunación de las infantas. "A ver cómo lo rapeas, que te encarcelan", dijo Gabriel Rufián, portavoz del partido ERC, en referencia al rapero Pablo Hasél, condenado por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo.Frente a estas críticas, la actuación de las infantas fue defendida desde el conservador Partido Popular, primer partido de la oposición."No ha habido ningún perjuicio a los españoles como consecuencia de que las infantas se hayan vacunado en Abu Dabi", dijo el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, que llamó a diferenciar entre este caso y los de quienes "se han colado en la vacunación aprovechándose de cargos públicos".La información sobre la vacunación de las infantas en Abu Dabi, publicada en exclusiva por El Confidencial, añade más presión sobre la Casa Real pocos días después de conocerse que Juan Carlos I pagó recientemente ante el fisco 4,3 millones de euros procedentes de rentas ocultasSe trata de la segunda vez que el rey emérito –residente en Emiratos Árabes desde agosto para marcar distancias con su hijo Felipe VI– regulariza grandes cantidades de dinero oculto para anticiparse a una posible apertura de investigaciones judiciales por delitos fiscales.

