Putin: vacunas rusas muestran eficacia contra nuevas cepas de COVID-19

01.03.2021

Las vacunas rusas contra el coronavirus también funcionan de manera eficaz contra aquellas cepas que se propagan en Europa, declaró el presidente de Rusia...

"Las vacunas con que contamos hoy, según me informaron, funcionan de manera efectiva contra esas cepas que hoy causan tanto miedo en Europa, y no solo en Europa. Las esferas de la actividad de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia son muy importantes para el sistema de Salud de Rusia y también para renglones importantes de la economía nacional", manifestó Putin.La jefa de la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia (FMBA, por sus siglas en ruso), Veronika Skvortsova, en la reunión con Putin aseguró que los sistemas de test rusos detectan cualquier cepa del coronavirus. La FMBA está desarrollando una vacuna que genera inmunidad celular ante el COVID-19, informó Skvortsova y amplió:"Estamos desarrollando una vacuna que se distingue por afectar otros componentes de la proteína del virus, en vez de la proteína S, y generar, en primer lugar, inmunidad celular, inmunidad citotóxica, la ventaja de la cual es su duración con respecto a la inmunidad humoral, es decir, la producida por activación de anticuerpos. Si bien la inmunidad producida por anticuerpos dura unos meses, la inmunidad celular puede durar años, mientras que ciertos estudios mostraron que se mantiene hasta entre 13 y 17 años".Se iniciaron las pruebas de la vacuna Sputnik Light. A diferencia de Sputnik V, la versión Light se aplica en una sola dosis. Tal y como se considera, tras la primera dosis el cuerpo humano genera un nivel suficiente de anticuerpos.A 38 asciende el número de países que han registrado la vacuna Sputnik V. Egipto, Kirguistán, Moldavia, Guayana, Honduras y Guatemala han engrosado la lista. De tal modo, 1.100 millones de habitantes del planeta tienen acceso a la vacuna rusa. El hecho de que Sputnik V, la primera vacuna efectiva en el mundo contra el coronavirus haya sido desarrollada en Rusia, no es ninguna casualidad. Es el resultado normal de décadas de trabajo de científicos rusos.En otros temasEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Washington nunca reconocerá la decisión de Crimea de volver a unirse a Rusia.Biden acusó a Moscú de violar el derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania, al tiempo que garantizó a Kiev el apoyo continuo de Estados Unidos.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la "anexión de Crimea por Rusia":El experto Konstantín Blojín opina que la declaración de Biden no necesariamente significa que Washington seguirá haciendo énfasis en dicho tema."Ellos tampoco reconocieron el ingreso en la Unión Soviética en 1940 de las tres repúblicas bálticas: Estonia, Letonia y Lituania, si bien había comunicación y diálogo, incluso a lo largo de toda la guerra fría. Y el nivel de comunicación y, dicho sea de paso, el nivel de confianza era más alto que ahora", subrayó Blojín.El experto señaló que la actitud de la élite política de EEUU hacia el estatus de Crimea no modifica en lo más mínimo el real estado de cosas.En otro orden, Donald Trump se mostró muy crítico con el primer mes de Joe Biden como presidente de Estados Unidos al intervenir ante los delegados de la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Orlando, Florida."Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna", afirmó Trump en su primer discurso tras abandonar el Despacho Oval.Según Trump, los demócratas "acaban de perder la Casa Blanca y quién sabe, puede que incluso decida vencerlos por tercera vez", insinuó. Además, llamó a una reforma electoral en EEUU, denunciando fraudes y abusos en la votación por correo.A juicio del experto ruso Leonid Krutakov, el proyecto de Trump —América como fortaleza— entrañaba el intento de realizar una auditoría interna. "Y es evidente que el país necesita implementarla", opinó.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

