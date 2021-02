La vacuna Sputnik V podría ser un éxito de exportación

https://mundo.sputniknews.com/20210226/la-vacuna-sputnik-v-podria-ser-un-exito-de-exportacion-1109299455.html

A mediados del 2020, el lanzamiento de la vacuna rusa fue considerado por muchos medios occidentales como un movimiento precipitado y principalmente político. Prácticamente no había datos públicos sobre el medicamento y había desconfianza hacia su eficacia. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado, destaca el diario. Aunque todavía se trata de resultados provisionales, un artículo publicado en la revista especializada The Lancet a principios de febrero por un grupo de científicos dirigido por Denís Logunov del Instituto Gamaleya de Moscú, demostró que la eficacia de la vacuna es del 91,6%, casi al nivel de las vacunas de ARNm de Biontech/Pfizer y Moderna. Tras revisar los datos disponibles, investigadores independientes calificaron la vacuna Sputnik V de "segura y eficaz".Una treintena de países, entre ellos varias naciones sudamericanas, ya han confiado en Sputnik V. No obstante, de los países europeos Hungría ha sido el único país que ha autorizado la vacuna rusa. Ahora, el interés por ella está creciendo en Croacia, Eslovaquia y la República Checa. El primer ministro checo, Andrej Babis, también está evaluando la posibilidad de seguir los pasos de Budapest, mientras que su homólogo eslovaco, Igor Matovic, anunció que había acordado con Rusia el suministro de 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, ya que no está del todo seguro de que la UE sea capaz de proveer el volumen necesario de vacunas para su país. En la República Checa y Eslovaquia la situación con el coronavirus es complicada, ya que la cepa británica está causando estragos. Praga ha recibido 5.000 dosis de la vacuna de Moderna provenientes de Israel y espera unas 10.000 más de Francia. El suministro de la vacuna Sputnik V a la República Checa y Eslovaquia es bloqueado por los socios de la UE, que insisten en una ruta única. Alemania ha rechazado la propuesta por la misma razón. Según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Rusia aún no ha solicitado el registro de su producto, por lo que cada país debe decidir por separado si usar la vacuna Sputnik V o no, revela el diario alemán.Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió una respuesta a la pregunta de "por qué Rusia ofrece millones de vacunas mientras el proceso de vacunación de su propia población avanza tan lentamente".La Misión Permanente de Rusia ante la UE se mostró "perpleja al escuchar" la valoración de von der Leyen, "ya que los representantes de las autoridades rusas, la comunidad científica y las entidades empresariales, incluido el Fondo Ruso de Inversión Directa, dedicados a la promoción de la vacuna en el mercado mundial, han subrayado públicamente en repetidas ocasiones que la vacunación de sus propios ciudadanos constituye una prioridad absoluta para Rusia en su lucha contra el COVID-19".Sin embargo, Rusia ya está exportando la vacuna Sputnik V a muchos países, lo que supone una gran ventaja para su reputación, recalca el periódico alemán. Mientras tanto, los adversarios de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V están tratando de socavar la confianza en el fármaco, porque se trata de uno de los mejores y simplemente le temen a su éxito, declaró por su parte el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kiril Dmítriev.

