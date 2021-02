https://mundo.sputniknews.com/20210226/embajador-ruso-gobierno-de-rusia-puede-negociar-vacunas-con-privados-y-publicos-en-peru-1109312928.html

Embajador ruso: Gobierno de Rusia puede negociar vacunas con privados y públicos en Perú

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Rusia estaría en disposición de proveer la vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, a los empresarios privados y los gobiernos... 26.02.2021, Sputnik Mundo

El Ministerio de Salud peruano ha afirmado que está en negociaciones con el Instituto Gamaleya, encargado de elaborar la vacuna rusa, para adquirir varios millones de dosis, aunque aún no se alcanzó a un acuerdo definitivo.Actualmente, en Perú se está discutiendo si los privados y los gobiernos regionales pueden iniciar trámites de compra de manera independiente a las gestiones que hace el gobierno central (Ejecutivo).El 24 de febrero, el ministro de Salud peruano, Óscar Ugarte, afirmó que por ley los privados no están prohibidos de importar vacunas, aunque si lo hacen estas deben ser distribuidas de manera gratuita y sin alterar el cronograma de inmunización nacional que establece prioridades para ciertos grupos de la población.Sin embargo, hasta la fecha esta afirmación no se ha traducido en una norma que regule las eventuales importaciones que no sean hechas por el gobierno central.Hasta el 26 de febrero, Perú registraba 45.903 fallecidos por la enfermedad respiratoria y 1.308.722 infectados.

