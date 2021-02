https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109175677.html

El ministro de Salud de Perú afirma que los privados pueden importar vacunas contra el COVID-19

LIMA (Sputnik) — El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, indicó que los privados están en capacidad de importar vacunas contra el COVID-19, siempre y... 24.02.2021

américa latina

perú

"La ley lo permite [que un privado importe vacunas], pero el problema es que: primero, eso no debe significar un costo para el usuario, y los sectores privados con quienes hemos consultado estarían de acuerdo en eso, o sea importarían como una acción de responsabilidad social; y segundo, que eso no signifique romper el cronograma de prioridades de vacunación [del Gobierno]", dijo Ugarte en conversación con la radio local, RPP.Actualmente, diversos políticos y empresarios vienen exigiendo al Gobierno que se permita la importación de vacunas a fin de acelerar el proceso de inmunización y reactivar la economía.Según el ministro de Salud, el Gobierno ha dialogado con algunos empresarios privados y ellos estarían de acuerdo en que cualquier beneficiado con sus vacunas no pueda ser inmunizado antes que otras personas con mayor prioridad de acuerdo al cronograma.En ese sentido, Ugarte dijo que nadie puede "saltarse la cola" y que un joven no podría inmunizarse antes que una persona de la tercera edad.A la fecha, Perú registra 45.487 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.293.497 infectados.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 111.593.583 casos confirmados de contagio, y 2.475.020 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

