https://mundo.sputniknews.com/20210225/como-recibieron-los-mexicanos-las-primeras-dosis-de-sputnik-v-1109192683.html

¿Cómo recibieron los mexicanos las primeras dosis de Sputnik V?

¿Cómo recibieron los mexicanos las primeras dosis de Sputnik V?

La mañana de este miércoles 24 de febrero inició la segunda jornada de vacunación masiva en la Ciudad de México. En esta ocasión se vacunarán a los adultos... 25.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-25T06:03+0000

2021-02-25T06:03+0000

2021-02-25T06:03+0000

sputnik v (vacuna)

méxico

ciudad de méxico

rusia

américa latina

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1109194166_0:312:1824:1338_1920x0_80_0_0_109935b20a9e5b3a3311499e86b9e7c9.jpg

Durante las primeras horas del día, decenas de personas asistieron a formarse a las afueras de los centros anunciados por las autoridades capitalinas para recibir su primera dósis del fármaco ruso Sputnik V. Por lo cual, personal del Gobierno de la ciudad, con el apoyo de los servidores de la nación —como llaman a los funcionarios de la Secretaría del Bienestar— reorganizó las filas para indicar el orden en el que se aplicaría la vacuna.En días anteriores, el Gobierno de Claudia Sheinbaum indicó que las 200.000 dosis de Sputnik V que llegaron el 22 de febrero serían destinadas a la Ciudad de México, y comenzarían la aplicación en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. A diferencia de la primera jornada de vacunación, en esta ocasión las autoridades capitalinas señalaron que el proceso se llevará a cabo a lo largo de los próximos diez días y por orden alfabético. El 24 de febrero han sido destinadas las dosis para las personas cuyo apellido comience con A y B, y el 5 de marzo será únicamente para quienes no hayan recibido la vacuna en las fechas indicadas. Escenario de un Palacio de los Deportes sin deportistasPor la madrugada, las afueras del Palacio de los Deportes se llenaron de decenas de personas que esperaban la vacuna. Pero cerca del mediodía, se convirtió en un típico recinto de eventos especiales para el cual hay que hacer fila para entrar. Solo que en esta ocasión, se trataba de un evento sin deportistas ni sus seguidores, sino con enfermeras, médicos y población vulnerabe. El proceso consistió en acudir a cada una de las entradas del Palacio de los Deportes y de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) con identificación oficial en mano. De lo contrario, las personas podían presentar cualquier otro tipo de identificación y un comprobante que confirmara que viven en la alcaldía. Sin embargo, a las puertas también asistieron personas con un apellido distinto a la A y B, como Efrén López, quien fue para ver si lo podían vacunar el día de hoy, pero le dijeron que hasta el sábado. Entre la confusión, también hubo quien asistió para ver si podían vacunar a sus familiares que no radicaban en la alcaldía. A las afueras de la ESEF se acercó una joven para preguntar si sus abuelitos podían recibir su dosis en la alcaldía Iztacalco, que no vivían ahí, sino en Ecatepec —uno de los puntos más caóticos durante la jornada de vacunación en el Estado de México—. A lo que personal capitalino respondió: "Sí, pero debes traer un comprobante de domicilio". Posteriormente, alguien más se retractó y simplemente dijo: "No, no se puede, debe vacunarse en donde viven". A la sede también acudieron personas a las cuales les tocaba otro día de la misma jornada. Ellas fueron vacunadas si llegaban antes de las 15:30. Entre estos casos, está el de Irma Jaramillo que, según el calendario le tocaba el 27 de febrero, pero fue vacunada tres días antes. En la lista también está Concepción Ramírez de 79 años, que estaba a la espera de recibir la primera dosis de Sputnik V. Una vez que los adultos mayores reciben su dosis, pasan al área de observación para que les puedan brindar atención médica en caso presentar algún tipo de reacción. El tiempo de monitoreo dura como máximo 30 minutos."Cuando llegamos aquí nos recibieron muy rápido, el proceso hasta la vacuna fue rápido, pero tenemos que esperar si no tenemos ninguna reacción después de la vacuna que son 30 minutos, nos dan las explicaciones sobre las reacciones que podemos tener y qué es lo que debemos hacer", relató Irma Jaramillo de 72 años."Me siento protegida. No duele ni el piquete ni nada", compartió otra vecina.Según el balance del primer día de la vacunación con Sputnik V, hecho público por Claudia Sheinbaum, las dosis recibieron a 21.121 personas.¿Qué opinan los mexicanos de Sputnik V?Después de que el 25 de enero los presidentes de México y Rusia, Andrés Manuel López Obrador y Vladímir Putin respectivamente, mantuvieran una llamada telefónica, la vacuna rusa se convirtió en foco de atención tanto mediatica como política en México.Algunos legisladores —entre ellos, Lilly Téllez— se han lanzado contra el fármaco porque, según sus propias palabras, "no cuenta con la aprobación de la Comunidad Científica Internacional".En respuesta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, pidió a los legisladores evitar el uso de "intrigas sin base o argumento" para desprestigiar a Sputnik V.Aseguró que México no aceptaría ningún producto del que haya duda sobre su seguridad, eficacia y calidad, y explicó que durante su visita a Argentina tuvo acceso al documento que detalla el estudio de la fase tres de la vacuna.Pocos días después la prestigiosa revista británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico de Sputnik V que confirmaron una seguridad y eficacia de 91,6%. Sin embargo, cierta desconfianza se ha quedado entre la población. Eso pese a que, por ejemplo, la efectividad del fármaco de AstraZeneca es tan solo de 76%. Malena López Díaz, residente de la alcaldía Tláhuac, recibirá la vacuna el 25 de febrero, su mamá, Rebeca Díaz, de 86 años, dos días después, por lo que le preocupan los posibles efectos secundarios."Me da algo de temor, pues no conozco el laboratorio, pero más miedo me da el COVID. He visto que se la han puesto y todo está normal. En nombre sea de Dios...", confiesa sobre sus expectativas. Esperanza Gómez, bióloga y exacadémica de la Universidad Nacional Autónoma de México, reside en Xochimilco. Para ella, no hay diferencia entre ninguna de las vacunas, pues dice que todas se encuentran en la fase tres y en realidad el nivel de eficacia es relativo. Por su parte, Miguel Ángel López, habitante de la alcaldía Tláhuac, considera que no hay ningún defecto en Sputnik V.Algunos de los capitalinos comentaron que prefererían que les vacunaran con el antígeno de Pfizer, no obstante gran parte confiesa que no está muy familiarizada con el tema de los fármacos contra COVID-19 y solo esperan que funcione para ya "estar más libres".

/20210224/sputnik-v-busca-aliados-en-mexico-para-su-fabricacion-1109115048.html

/20210128/lopez-gatell-acusa-a-la-oposicion-mexicana-de-sembrar-intrigas-contra-sputnik-v-1094253186.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Laura Itzel Domart https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

Laura Itzel Domart https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Laura Itzel Domart https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

sputnik v (vacuna), méxico, ciudad de méxico, rusia, reportajes