Muere el poeta español Joan Margarit, Premio Cervantes en 2019

Muere el poeta español Joan Margarit, Premio Cervantes en 2019

El poeta y arquitecto catalán a muerto a los 82 años de edad, como consecuencia de un cáncer que padecía y que fue diagnosticado hace poco menos de un año.

Joan Margarit (Lleida, 1938) comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano Cantos para la coral de un hombre solo. A partir de 1980 inició la publicación de sus poemas en catalán, al mismo tiempo que los iba traduciendo al castellano. Como traductor, también se ha encargado de traducir a ambas lenguas la obra de otros poetas como Thomas Hardy, Elizabeth Bishopo o Rainer Maria Rilke.La obra de Margarit ha sido alabada por su lenguaje innovador y por la pluralidad cultural que representa, ya que escribía tanto en su idioma natal como en castellano. Cuando le comunicaron que era el ganador del premio Cervantes 2019, considerado como el Nobel de las letras en castellano, dijo que preferiría que se identificata el galardón "con el diálogo entre lenguas, entre Cataluña y España". Su editor Josep Lluch dijo sobre Margarit cuando le concedieron el premio Cervantes que siempre buscaba "lo que es esencial" y que "su obsesión es la verdad". Con todo, no es de extrañar que su obra haya sido traducida al alemán, euskera, hebreo, francés, inglés, portugués y al ruso.Margarit, quien no pudo recoger el premio presencialmente en 2020 a causa de la pandemia, leyó sus versos por vía telemática y los reyes de España tuvieron que felicitarle por videollamada. Sin duda el premio Cervantes fue uno de los más importantes (por no decir el que más), pero no ha sido el único galardón que ha recibido a lo largo de su trayectoria. También recibió el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008) y el Premio Rosalía de Castro (2008) y otros internacionales como el Premio Víctor Sandoval Poetas del Mundo Latino (a la obra completa) y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en Chile. Tras la trágica noticia, los usuarios de las redes sociales han querido homenajearle publicando fragmentos de sus obras.

