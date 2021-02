https://mundo.sputniknews.com/20210215/la-nueva-estafa-en-instagram-los-influencers-y-su-publicidad-encubierta-de-apuestas-deportivas-1106477696.html

La nueva estafa en Instagram: los 'influencers' y su publicidad encubierta de apuestas deportivas

Polémica en las redes sociales después de que numerosos 'influencers' publicaran en Instagram que habían conseguido ganar "1.040 euros en una sola tarde" tras... 15.02.2021, Sputnik Mundo

Una extraña campaña de publicidad ha empezado a circular en diversas cuentas de influencers en Instagram con el fin de animar a la gente a sumarse a las apuestas de juegos por internet. El mecanismo es el siguiente: diversas personalidades con notoriedad pública comienzan publicando una historia en la que les piden a sus seguidores, la mayoría con miles de ellos, que les hagan una pregunta. Entre las cuestiones, alguien les suele hacer la misma pregunta: "¿Cuánto ganas al mes con Instagram y tal?" Y la respuesta, curiosamente, siempre da las mismas cantidades: "Esto es un poquito privado, pero lo que os puedo contar... es que hace poco empecé a apostar en el fútbol y es con lo que más estoy ganando. El otro día empecé con 30€ y acabé con 1040€ en una sola tarde". La polémica se generó a raíz de que una usuaria publicara un hilo de Twitter donde comentaba lo que estaba sucediendo y tras su publicación, numerosos usuarios aportaron información sobre otros personajes públicos que estaban haciendo lo mismo. Desde Marina Yers (1,6 millones de seguidores) y Alexandra Moreira (171.000 mil seguidores) hasta Genissa González (97.000 mil seguidores), quien ha acabado reconociendo su error y pidiendo disculpas. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Facua), una de las principales organizaciones de consumidores en España, ha denunciado los hechos ante el Ministerio de Consumo por realizar publicidad encubierta cuando en España está prohibido hacerlo sobre este asunto. El nuevo Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, aprobado en noviembre de 2020, regula la publicidad del sector de las apuestas online y prohíbe toda publicidad de apuestas que no se realice entre la 1:00 y las 5:00 horas de la madrugada. "Se trata de publicidad encubierta desde el momento en el que no se identifica como publicidad lo que están haciendo, y de hecho buscan un contexto para que no parezca publicidad. Todos con un texto muy similar, si no idéntico, con lo cual es evidente que es publicidad", aseguran desde Facua. "Al no identificar con una advertencia escrita que determinada empresa les paga por promocionar sus pronósticos —porque eran pronosticadores los que les pagaban —, la publicidad encubierta es ilegal y sancionable".Asimismo, la misma normativa establece en su artículo 23 que "queda prohibida la difusión de comunicaciones comerciales de los operadores de juego en servicios de la sociedad de la información". Las únicas excepciones son las webs o aplicaciones de los propios operadores de juego o aquellas cuya actividad principal sea lanzar este tipo de ofertas o informar de eventos deportivos, que a partir del 1 de mayo sólo podrán hacerlo si pueden evitar el acceso de menores.Al parecer, se trata de una campaña denominada scamdicappers, donde los estafadores de apuestas deportivas se mueven en redes sociales —en este caso se ponían en contacto con los influencers a través de un grupo de Telegram y posteriormente les pagaban por realizar publicaciones en sus respectivas cuentas— , con el objetivo de engañar a los usuarios en Instagram proporcionando registros falsos y aumentar su porcentaje de ganancias. Desde Facua insisten en que aunque este tipo de prácticas son "más que frecuentes", ellos van a seguir denunciado casos de publicidad camuflada "conforme vayamos detectándolo o bien nosotros, o bien los propios usuarios que nos lo cuenten".

influencer, apuestas, deportista, instagram, gobierno de españa