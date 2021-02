https://mundo.sputniknews.com/20210211/el-nuevo-sistema-de-etiquetado-de-alimentos-del-gobierno-de-espana-devalua-la-dieta-mediterranea-1099973470.html

El nuevo sistema de etiquetado de alimentos del Gobierno de España devalúa la dieta mediterránea

Un sistema de etiquetado frontal de alimentos llega desde Europa a España para ayudar al consumidor a escoger alimentos envasados más saludables.

Un nuevo sistema de etiquetado orientará a los consumidores sobre qué es lo que se van a comer. El semáforo nutricional Nutriscore pretende contribuir a la lucha contra la obesidad y ofrecer una elección más saludable en la cesta de la compra. Nutriscore se basa en la atribución de puntos, en función de la composición nutricional por 100 gramos o 100 mililitros del producto. Consta de 5 colores, con su asignada —A, B, C, D y E—. La mejor calidad nutricional es verde A y rojo E será poco saludable.El nuevo sistema penaliza a alimentos desfavorables o críticos desde el punto de vista nutricional en un alimento (kilocalorías, azúcares simples, ácidos grasos saturados y sodio) y mejora los favorables (porcentaje de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y el contenido de fibra y proteínas). Este sistema ya funciona en varios países y es avalado por Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos.Pero este sistema llamado a simplificar la información que traen las etiquetas de cada producto tiene sus detractores, y algunos son tan relevantes en España como el sector del aceite de oliva o de los productos ibéricos, esencia de la dieta mediterránea. Una dieta que hace de España el país más saludable para vivir, según estudios como los de Bloomberg.Un etiquetado para resumir un universo de saboresEl semáforo nutricional viene a evaluar los alimentos envasados y ello implica contradicciones: los aceites, por ejemplo, calificados como grasas, se quedaban en el nivel amarillo. Eso, en principio, supone equiparar al aceite de oliva virgen extra con el aceite de colza o palma. Desde el sector olivarero, las protestas no se han hecho esperar, llegando a calificar el etiquetado como fraude nutricional. Exigen además que el aceite de oliva deje de ser etiquetado, al igual que no lo son los productos que solo tienen un ingrediente en su composición en otros países europeos. La presión olivarera hacía su efecto y el Ministerio de Consumo sacaba al aceite de oliva del semáforo. Pero el sector exige más. Nutriscore califica al virgen extra como poco recomendable, con la marca C, a pesar de las evidencias científicas que avalan su aporte benéfico. El jamón, un eterno incomprendidoPero si el lobby olivarero ha conseguido ya mucho, otro grupo que aún tiene mucho que hacer para encontrar su sitio —o calificación— es el de los productos ibéricos. El jamón, la paleta y la caña de lomo obtienen las peores calificaciones: la D (naranja) y la E (rojo). ASICI, la Interprofesional del Cerdo Ibérico carga también contra el etiquetado, que "no valora adecuadamente las cualidades de uno de los productos básicos que componen la Dieta Mediterránea, reconocida y avalada como una de las dietas más saludables del mundo", explican a Sputnik. Para combatir el rojo de Nutriscore, el sector ibérico recurre a la ciencia. A nivel cardiovascular, el consumo regular de jamón en personas sanas "disminuye la presión arterial", implica además una "ligera mejora del riesgo cardiovascular", "siendo en definitiva —los productos ibéricos— calificados por beneficiosos para la salud cardiovascular", según el estudio liderado por el Dr. José Sabán, director de la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. También desde la Universidad de Extremadura destacan el alto contenido en vitaminas B1 y B12, lo que "contribuye al correcto funcionamiento del sistema nervioso y del corazón", así como a la mejora del sistema inmune.Un semáforo para el mejor motorPero más allá del plato de jamón y aceite y su catalogación, Nutriscore puede tener graves implicaciones. Según la interprofesional del aceite, en estos momentos se exporta el 63% de la producción a Europa. Respecto a la industria porcina, España está ya solo por detrás de China o EEUU en producción. En cuanto a la denominación de productos ibéricos, el sector tiene un volumen de negocio de más de 2.000 millones de euros anuales, con 16.900 explotaciones de ibéricos. Cada año, en España se producen más de 13 millones de patas de jamón, su calificación como poco saludable por un sistema generado en Francia, despierta enormes recelos. "Pedimos con toda la fuerza estar fuera de ese etiquetado. Por ahora hay un montón de opiniones, pero pocas certezas científicas como las que sí aportamos desde el sector", denuncia a Sputnik el responsable de Porcino Ibérico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Antonio Prieto.Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmaba que apoyará Nutriscore solo si trata "justamente" a los productos clave de la dieta mediterránea.El sector, hasta el momento parece contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura, que se ve en la encrucijada de una nueva confrontación en el Gobierno de coalición. "Lamentablemente hay mucho de política", revelan agricultores y ganaderos. "Un sistema de etiquetado debe informar, no estamos en contra de la transparencia, pero no es lógico que alguien venga a catalogar. Clasificar no es lo mismo que informar", explica Prieto.

