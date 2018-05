Estas son las estrellas del fútbol mundial que no irán a Rusia 2018

Sputnik hace un repaso de los motivos por los que al menos 13 jugadores reconocidos mundialmente se quedaron sin ir a Rusia 2018.

Por lesiones

El brasileño Dani Alves, lateral derecho en el Paris Saint Germain Football Club, se lesionó un ligamento de la rodilla derecha en la final de la Copa Francia contra Les Herbiers, a principios de este mes.

En abril de 2018, el jugador inglés de Liverpool Football Club Alex Oxlade-Chamberlain sufrió una rotura de ligamentos, también en su rodilla derecha, en el partido contra Roma en las semifinales de la Champions League.

Joe Gómez, otro de los jugadores de Liverpool y de la selección de Inglaterra, se lesionó de tobillo en marzo mientras jugaba un amistoso contra Holanda.

El jugador de la selección francesa Laurent Koscielny estará por fuera de las canchas por seis meses debido a una rotura en el tendón de aquiles que sufrió en mayo de este año cuando jugaba con el Arsenal Football Club.

En abril Lars Stindl, jugador de la selección alemana, sufrió una lesión en el tobillo durante un juego con FC Gelsenkirchen-Schalke.

Aleksandr Kokorin, futbolista de la selección de Rusia, sufrió una fractura de ligamentos cruzados durante las fechas de la Liga de Europa en marzo que le impedirán jugar en la Copa del Mundo.

Porque su selección no clasificó

La naranja mecánica no clasificó al Mundial; por eso el holandés Arjen Robben desde octubre de 2017 sabe que no podrá participar de la competencia mundial. Después de la confirmación, a sus 33 años, Robben dijo adiós como capitán de la selección de su país. Disputó 96 encuentros, en los que logró anotar 37 goles.

Los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez no irán a la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia porque su selección tampoco clasificó.

El delantero del Real Madrid Club de Fútbol, Gareth Bale, en octubre de 2017 estaba lesionado y mirando jugar a Gales desde las gradas cuando no clasificó al Mundial al perder contra Irlanda.

© AP Photo / Antonio Calanni

Real Madrid's Gareth Bale, center, and Atletico's Juanfran Torres, left, during the Champions League final soccer match between Real Madrid and Atletico Madrid at the San Siro stadium in Milan, Italy, Saturday, May 28, 2016