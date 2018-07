Stanislav Cherchésov, nominado al premio The Best al mejor entrenador

MOSCÚ (Sputnik) — El director técnico de la selección de Rusia, Stanislav Cherchésov, está nominado al premio The Best al mejor entrenador de la FIFA, informa la organización en su cuenta oficial de Twitter.

En el Mundial de fútbol 2018, la selección de Rusia llegó hasta los cuartos de final y cayó derrotada por Croacia en una tanda de penaltis.

Cherchésov asumió el cargo de seleccionador de Rusia en 2016 y llevó a la Sbornaya a obtener su mejor resultado en la historia de los Mundiales.

En la fase de grupos, el combinado anfitrión cosechó dos victorias ante Arabia Saudí y Egipto y una derrota ante Uruguay, y ya en los octavos de final, eliminó a España en los penaltis.

Solo cayó en cuartos de final en la tanda de penaltis ante la selección de Croacia, que a la postre disputó la final del torneo con Francia.

Asimismo fueron nominados directores técnicos como Massimiliano Allegri, Zlatko Dalic, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Roberto Martínez, Diego Simeone, Gareth Southgate, Ernesto Valverde y Zinedine Zidane.

En lo que resta de la jornada de este 24 de julio, la FIFA hará públicos también los nombres de los aspirantes a otros tres premios: The Best al Entrenador de la FIFA de fútbol femenino, The Best a la Jugadora de la FIFA y The Best al Jugador de la FIFA.

El anuncio de los nombres de los nominados se puede seguir en la página web FIFA.com y a través de las plataformas de la Federación en las redes sociales, incluyendo Twitter, Facebook e Instagram.

​Mientras tanto, la ceremonia de entrega de los premios a los ganadores tendrá lugar el 24 de septiembre en Londres.

Entre el 24 de julio y el 10 de agosto, los aficionados del mundo entero podrán dar sus votos por los nominados en las cuatro categorías.

Este anuncio de la FIFA se da una semana después de la finalización del Mundial en Rusia.

El Mundial de la FIFA 2018 se celebró en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

