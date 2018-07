Vivir para contarlo: esta uruguaya ha celebrado en París las dos victorias de Francia

La uruguaya hace 26 años que vive en Francia y reside a una hora de París. Contó que el triunfo frente a Croacia en la final de Rusia 2018 fue un momento "muy lindo" en la ciudad de las luces.

"Cuando los franceses ganaron se sabía que iba a haber una linda fiesta y todo el mundo estaba en las calles celebrando y aprovechando. La verdad que fue una felicidad haber podido vivir los dos Mundiales de fútbol ganados por Francia con 20 años de diferencia y festejar en París", expresó Guilmard.

Lamentablemente los festejos culminaron con un saldo de dos muertos y casi 300 detenidos por los actos vandálicos. Pero muchos otros disfrutaron de forma tranquila y no se dejaron llevar por la euforia.

Según Guilmard ella prefirió disfrutar el partido en casa con sus padres, "mirando la televisión para así disfrutar todos los goles con mucha alegría". Aunque para esta uruguaya los croatas "merecían ganar porque jugaron muy bien", ella y su familia están "contentos de que sea Francia [el campeón del mundo]".

© Foto : Noelia Guilmard El arco del triunfo fue el centro de las celebraciones por la victoria de Francia como campeón del mundo

Cuando finalizó el evento todos tomaron el tren rumbo a Champs-Elysees, "donde había muchísima gente, todos estaban contentos y saltando, abrazándose, dándose besos, felicitándose", contó.

© Foto : Cortesía de Noelia Guilmard El padre de Noelia Guilmard festeja la victoria de su equipo en el metro camino a Champs-Elysees

"Cantamos en el metro donde la gente estaba bailando. Fue toda una alegría enorme, la verdad que fueron momentos agradables. Hoy llegaron los jugadores y el ambiente aquí es muy agradable", expresó Guilmard sobre su segunda experiencia de triunfo en suelo francés.

La primera vez que Francia ganó la Copa del Mundo, la hermana de Guilmard estaba de visita. "Yo vivía en Toulouse, un poco más al sur de París y cuando el equipo pasó a la final le dije a mi hermana que no podíamos estar en un Mundial sin celebrar con todos", recordó.

© Foto : Cortesía de Noelia Guilmard Celebraciones en el arco del triunfo tras la victoria de Francia como campeón del mundo en Rusia 2018

"No logramos encontrar entradas para la final pero igual subimos al tren y nos fuimos a disfrutar del festejo en el Champs-Elysees, estuvimos paseando y fue increíble. Había más de un millón y medio de personas celebrando en la ciudad y alrededor del arco del triunfo, fue una alegría tan grande que esta vez no me lo podía perder", dijo emocionada.

© Foto : Cortesía de Noelia Guilmard Los franceses salieron a celebrar la victoria de su selección en el Mundial de Rusia 2018

"Esa alegría es única la verdad, espero que la próxima sea para Uruguay", auguró Guilmard esperanzada.

