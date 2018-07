Morientes: "Chérishev ha sido uno de los mejores del Mundial"

El 'crack' acompañó de cerca el Mundial de Rusia y en su visita a Moscú comentó a Sputnik qué le pareció el desempeño de la selección española, qué jugadores del combinado ruso más le sorprendieron y qué impresiones se lleva del país anfitrión del torneo.

Ahora que ya conocemos a los finalistas, ¿qué selección crees que vencerá el Mundial de Rusia?

Me encantaría saberlo, pero es muy complicado. Tengo un buen amigo en la selección francesa que es su entrenador [Didier Deschamps]. Fue mi entrenador en Mónaco y también en [Olympique de] Marsella. Me gustaría que ganase Francia por él, más que por otra cosa.

Todo tiene que ver, todo suma. Creo que no fue una buena noticia para los jugadores que el entrenador principal, a dos días de empezar el Mundial, tuviese que salir. No fue una buena noticia, ni tampoco una buena gestión del problema. Pero son cosas que pasan en el fútbol y, finalmente, es cierto que eso pudo ser un inconveniente para los jugadores. Pasado el tiempo, todos pensamos que eso fue uno de los grandes problemas, pero es verdad que también hubo otros problemas, sobretodo de juego y de fútbol. España no estuvo al nivel que todos esperábamos y creo que eso fue lo que repercutió luego en que se quedase fuera.

Te puede interesar: "Un fracaso con mayúsculas": los medios españoles reaccionan al fiasco de su selección

Luis Enrique ha sido elegido como nuevo entrenador, ¿qué crees que le podrá aportar al equipo?

Sobre todo un nuevo proyecto, una nueva ilusión. Seguramente habrá muchos jugadores que dejen la selección y él tenga que seleccionar a nuevos jugadores. Yo creo que lo que va a aportar es ilusión, porque es un proyecto que empieza de cero. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero es una buena elección, ya que Luis Enrique conoce bien la federación, conoce bien la selección, jugó mucho tiempo ahí también. Es un entrenador que está muy capacitado, con mucha experiencia.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova El exfutbolista Fernando Morientes habla con Sputnik

Por otro lado, la selección anfitriona del Mundial jugó mucho mejor de lo esperado y logró una clasificación histórica. Si pudieras fichar a un jugador del combinado de Rusia, ¿a quién ficharías y por qué?

La respuesta es muy fácil, él juega en nuestra liga, es [Denís] Chérishev. Es verdad que empezó el campeonato jugando de suplente y después ha sido un jugador fundamental para la selección rusa. Ha jugado muy bien, es un jugador muy interesante. Para mí ha sido uno de los mejores del Mundial, sin dudas.

No te lo pierdas: Chérishev, en la lista de estrellas emergentes del Mundial

© AFP 2018 / Anthony Wallace Diego Forlán comenta las "sorpresas" de Rusia 2018

Creo que la mayor sorpresa es Croacia. No porque no sea una gran selección, lo es. Sino porque en tres partidos han tenido que ir al tiempo extra para pasar la eliminatoria. Esos pequeños detalles hacen que las selecciones sean mejores. En este sentido, Croacia ha sido una gran sorpresa en este Mundial, llegando a la final. Puede ser el próximo campeón del mundo.

Más: Así es cómo Croacia llegó a la Final jugando un partido más que Francia

¿Ha habido algún jugador que te haya sorprendido especialmente?

De Rusia, por ejemplo, como he dicho antes, [Denís] Chérishev que no era uno de los once jugadores iniciales de Rusia y después ha sido uno de los más importantes. En otras selecciones, no ha habido muchas sorpresas. [Luka] Modric no me parece un jugador sorpresa, es un grandísimo jugador, ha hecho un campeonato del mundo muy bueno. [Kylian] Mbappé también me ha gustado, en Francia. En Bélgica, [Eden] Hazard ha estado a un nivel muy bueno. Esos tres, junto con otros, serían los más destacados.

Y hablando de grandes jugadores, hace unos días se oficializaba la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, ¿cómo crees que el equipo podrá llenar el hueco que dejará Cristiano?

El hueco será muy difícil de llenar porque Cristiano es irremplazable. Será muy complicado tener un jugador que sea capaz de marcar 40 o 50 goles en una temporada. Pero me imagino que el Madrid habrá pensado que tiene que haber un sustituto, seguramente habrá algún fichaje este verano [europeo]. Seguramente será un jugador muy importante, pero llegar al nivel de Cristiano será muy difícil.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova El exfutbolista Fernando Morientes durante su entrevista con Sputnik

Por último, una pregunta sobre el país anfitrión del Mundial. Antes del inicio del torneo, muchos medios decían que Rusia era un país peligroso y que podrían pasar cosas terribles acá, así que era mejor que las personas no vinieran al Mundial. ¿Cómo valoras la organización del Mundial? ¿Qué te ha parecido el pueblo ruso?

Me parece todo lo contrario de lo que la gente pensaba. Creo que Rusia es uno de los países más seguros del mundo, lo ha demostrado durante este Mundial. No hemos visto ningún tipo de problemas en televisión o que hayan sucedido en los partidos. Y eso es una muy buena imagen para Rusia de cara al mundo. En este sentido, la organización ha estado cien por cien, muy cuidada desde el principio. Yo he tenido la oportunidad de pasear por las calles de Moscú, estar aquí en la Plaza Roja, y la sensación que me da es que la gente está disfrutando con total normalidad. Eso es una muy buena noticia.

No te lo pierdas: Presidente de la FIFA considera el Mundial en Rusia el mejor de la historia