Política rusa: los comentarios denigrantes sobre las mujeres rusas son inaceptables

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones denigrantes sobre las mujeres rusas y su comportamiento durante el Mundial, que publicó un medio, son totalmente inaceptables, pues parece que el autor de dicha publicación no ve a la mujer como una persona, declaró a Sputnik el miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia, Irina Kirkora.

"Cada mujer decide por si misma si es normal comportarse así o no. Si no viola los derechos de otros, no molesta rompiendo límites personales, cada mujer tiene derecho de actuar como quiera", subrayó la política.

La defensora de derechos humanos está convencida en que tales declaraciones son inaceptables.

"Hablar de que las relaciones intimas de tal mujer o tales mujeres de alguna manera afectan a la opinión sobre todas ellas, juzgarlo de alguna manera, es incorrecto y horrible, en mi opinión", agregó.

Todo indica, según ella, que "el autor no ve a la mujer como una persona que puede hacer con su vida y su cuerpo todo lo que quiera".

Además: Brasil se indigna por el trato de unos fans brasileños con una chica rusa

Añadió que "es la concepción exacta de como tratan a mujeres en nuestro país: no prestamos la atención de cómo actúan hombres, pero si hacen lo mismo las mujeres es una vergüenza para todo el país".

© Sputnik / Yulia Chestnova Vergüenza ajena: latinoamericanos maltratan a mujeres en Rusia 2018 (vídeos)

Anteriormente en la prensa nacional fue publicado un articulo en que el autor de la manera negativa y de un lenguaje despectivo se expresó sobre las mujeres rusas y su mal comportamiento durante la celebración del Mundial.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio en once ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

Te puede interesar: Una joven lanza una campaña virtual para denunciar el machismo callejero