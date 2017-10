'Selfies' contra los piropos: una joven lanza una campaña virtual para denunciar el machismo callejero

El proyecto, bautizado como 'dearcatcallers' —queridos piroperos— consiste en publicar 'selfies' en las cuales aparecen al fondo los hombres que piropean a la joven y la cosifican. Como se puede ver en las fotos, las expresiones de ellos y de ella ya dicen mucho acerca de esa costumbre masculina.

En una entrevista con Buzzfeed , la muchacha, de 20 años, contó que inicialmente creyó que la reacción de los hombres sería distinta. Sin embargo, dijo haber quedado sorprendida por el hecho de que la mayoría de ellos no parecía entender que su actitud era reprochable.

"La mayoría de las veces, aparecen con el pulgar hacia arriba, se alegran porque honestamente piensan que me están elogiando. Realmente no se preocupan por mí. Nunca se dieron cuenta de que a mí no me agradaba [su manera de comportarse]", agregó.

Jansma contó que el proyecto le permitió lidiar con los piroperos de alguna manera:

"Ellos invaden mi privacidad y yo la de ellos", señaló la joven.

La joven apuntó que la iniciativa es también una manera de generar conciencia acerca de ese comportamiento presentado frecuentemente por los hombres y que suele ofender a las mujeres.