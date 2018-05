Embajador ruso: los hinchas ingleses son bienvenidos al Mundial

"Los hinchas ingleses son bienvenidos en Rusia, no esperamos ningún problema y nos esforzaremos al máximo para evitarlo", respondió el diplomático en una conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros.

La sesión en la residencia oficial de Kensington Gardens comenzó con una proyección visual de los estadios donde se batirán las distintas selecciones, incluida la inglesa, a partir del 14 de junio.

"Todo está preparado y operativo para recibir al público", dijo con satisfacción.

El 54% de las localidades repartidas hasta la fecha se han vendido a extranjeros, de acuerdo con datos difundidos este 18 de mayo en la legación rusa de Londres.

Residentes en Reino Unido han adquirido 32.324 entradas, según Yakovenko, aunque el ministerio británico de Exteriores solo anticipa entre "4.000 y 10.000 hinchas" hinchas ingleses dispuestos a viajar a Rusia este verano.

Esta misma semana, en el Parlamento de Westminster, el canciller Boris Johnson declaró que "no estamos disuadiendo" a los británicos de asistir al Mundial pese a la fría tensión en las relaciones entre ambos países.

El Gobierno ha abierto una web específica 'Be on the ball' con información y consejos para los aficionados que viajen a Rusia hasta la clausura de la competición el 15 de julio.

Según explicó Yakovenko a los medios, policías británicos y del resto de países partícipes vestirán sus distintivos uniformes nacionales en las calles de Rusia durante el mes del Mundial.

Además, Reino Unido operará una "embajada móvil" con 12 funcionarios adicionales al personal diplomático a los que Moscú ha concedido visados especiales para trabajar en Rusia durante el gran encuentro futbolístico del mundo.