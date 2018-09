Una vez implantado, este dispositivo envía señales a un área del cerebro responsable del movimiento. Estas señales ayudan a aliviar por un momento el temblor de los pacientes, lo que les permite retomar su rutina.

"Ustedes no se imaginan por todo lo que he pasado. No se imaginan lo bien que me siento sin temblar constantemente", declaró uno de los pacientes.

