El uso de WhatsApp, ¿un tabú para los presidentes?

Según una reciente publicación del periódico polaco Rzeczpospolita, el presidente del país, Andrzej Duda, y el primer ministro, Mateusz Morawiecki, son usuarios de la popular aplicación de mensajería WhatsApp. Pero ¿constituye esto una amenaza para la seguridad informática de Polonia?

El experto ruso afirmó que todos los mandatarios —entre ellos, el líder estadounidense, Donald Trump, que tiene su propia cuenta en Twitter— usan Internet "de una manera u otra".

"Por una parte, es posible hackear un correo electrónico corporativo", destacó Merkúrov. Sin embargo, añadió: "por otro lado, no hay nada que temer, ya que tanto WhatsApp, como otros servicios populares, se preocupan por la seguridad de millones de usuarios y si el presidente es uno de ellos, también está protegido".

Asimismo, señaló que es necesario entender que estas aplicaciones "no deben utilizarse para pasar documentos clasificados, cuya publicación puede convertirse en un gran problema". No obstante, afirmó que el proceso de transmisión de datos es bastante seguro gracias al uso de la tecnología de cifrado 'de extremo a extremo'.

Temas relacionados: Más vulnerable que Facebook: los grupos de WhatsApp exponen información de sus integrantes

El experto ruso también admitió que la correspondencia de los funcionarios públicos "tiene fuerza legal", de modo que el acceso a sus conversaciones "ayudaría a entender mejor la transparencia de sus actividades". No obstante, "no podemos y no debemos influir" en su elección de aplicaciones, ya que "vivimos en el siglo XXI, y los presidentes también son personas de carne y hueso".

Pero, ¿existe una aplicación de mensajería completamente segura?

Según el experto ruso, los programas electrónicos más seguros se pueden encontrar a través de los datos de la Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés).

Te puede interesar: ¿Estás harto de la hegemonía de Google, Facebook y WhatsApp? Aquí tienes las alternativas rusas

Merkúrov advirtió que los ciberpiratas son capaces de hackear aplicaciones o dispositivos más obsoletos.

"Pero cuanto más modernos sean su modelo de teléfono y la versión de la aplicación —o si usan una aplicación corporativa protegida—, más seguros serán sus datos", afirmó.

El analista también reveló que —aun cuando un presidente tenga un teléfono inteligente con protección especial— hay riesgo de que algún día lo pierda o que lo roben.

"Y en caso de robo, no será tan difícil obtener acceso al dispositivo. Por otra parte, las fuerzas de seguridad de cualquier país cuentan con una unidad especial que se dedica a la encriptación de datos", concluyó Merkúrov.