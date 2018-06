Así destruye el bitcoin tu computadora sin que te enteres

Hasta hace unos dos años años, la palabra 'criptomonedas' estaba apenas en boca de algunos expertos, pero la explosión de estas unidades de intercambio —particularmente el bitcoin— ha llevado el tema a la opinión pública. Tanto, que sin quererlo podrías estar siendo víctima de su crecimiento.

"El tema de las criptomonedas empieza a ponerse en boca de todos y se habla de lo que es la minería, se comienza a comprar bitcoins y a invertir. Cuando se genera esta movida, los cibercriminales ven que hay dinero y oportunidad de hacer ganancias", explicó a Sputnik Camilo Gutiérrez Amaya, jefe de Laboratorio de ESET Latinoamérica.

Si bien muchos apuntan a las ventajas de la tecnología 'blockchain' al momento de realizar transacciones, esta se basa en complejos algoritmos que necesitan una gran capacidad de cómputo para ser resueltos.

Los cibercriminales han encontrado un modo de resolver este 'escollo': robando el poder de los procesadores de los usuarios incautos que navegan por la red. Este esquema rompe con la noción común que se tiene sobre la actividad maliciosa contra actividades financieras en línea, según indicó el experto. No se trata exclusivamente de una sustracción de bitcoins de una billetera electrónica o hurto de información financiera relacionada a esta moneda.

"Existen amenazas de ese tipo, pero no son tan comunes. Lo que sí vemos son códigos maliciosos que llegan al dispositivo del usuario y lo usan para minar criptomonedas. No le roban información al usuario, no lo espían, solo usan la capacidad de cómputo del usuario sin que lo sepa", aseveró González Amaya.

Y a diferencia de otros códigos maliciosos, no requieren ser descargados a través de aplicaciones como juegos y otros programas. Este tipo de amenazas informáticas consistían en "un atacante que llega al dispositivo de un usuario y trata de robar información financiera, comercial o personal para luego venderla y así obtener un tipo de ganancia económica".

Ahora, no hace falta bajar ningún archivo: basta entrar a un sitio web para que el código malicioso se ejecute y empiece a minar una criptomoneda a expensas del usuario. No pierde dinero a primera vista, pero utiliza la capacidad de cómputo de su dispositivo, que se puede ver dañado.

"Es importante para que las empresas y usuarios sean conscientes y prevengan los cibercriminales lo usen de manera maliciosa. La señal de que uno tiene de que esto puede estar pasando es si al momento de ingresar a una página web, el consumo de recursos del procesador se incrementa", dijo González Amaya.

Pero no debe cundir el pánico sino que debes estar preparado: con una buena "solución de seguridad", como un antivirus debidamente actualizado, que detecte cuando algo malicioso se monta en tu máquina —ya sea tu computador o tu celular— para cortarle la fiesta a los cibercriminales.

El experto incidió además en la necesidad de generar conciencia del tema en los ámbitos latinoamericanos de formación en informática, porque "se enfoca mucho en el tema de desarrollo de aplicaciones, juegos y temas de infraestructura" y se deja de lado la seguridad, un aspecto clave en el apogeo de la sociedad de la información.