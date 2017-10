Un importante inversor 'se sube' al Hyperloop de Elon Musk

Hyperloop, el innovador transporte ultraveloz ideado por el fundador de Tesla, acaba de ganar un nuevo inversor. Se trata del millonario Richard Branson, fundador de Virgin Group. El británico pasará a formar parte de la junta de la compañía Hyperloop One.

"En verano tuve la suerte de ver de primera mano la tecnología [de Hyperloop One] y me quedé muy impresionado, así que estoy deseando poder ayudar a convertir este proyecto de tecnología punta en un transporte que se pueda usar en todo el mundo", ha dicho Branson en el blog de su compañía.

La cantidad que el británico ha invertido en el ambicioso proyecto no ha trascendido, pero lo que sí se sabe es que en septiembre Hyperloop One tuvo una inyección de 85 millones de dólares, lo que eleva el presupuesto de la 'start-up' estadounidense hasta los 245 millones de dólares. En estos momentos el valor de Hiperloop One se sitúa en los 700 millones de dólares.

Que el millonario pase a formar parte de la junta de la empresa también influirá en el nombre de la compañía, que pasará a llamarse Virgin Hyperloop One. Los detalles del acuerdo entre Branson y la 'start-up' se desconocen, pero el británico ya está alardeando de su participación desde su cuenta de Twitter.

A pesar de haber sido una idea del fundador de Tesla y SpaceX, el sistema de Hyperloop es de 'código abierto', lo que significa que cualquier empresa que lo desee puede utilizar el concepto propuesto.

Así, Hyperloop One es solo una de las tantas empresas que están probando el transporte, un tubo completamente eléctrico a través del cual viajará una cápsula de 8,7 metros de longitud y 3,3 metros de diámetro con pasajeros en su interior.

Se espera que en distancias largas la cápsula alcance los 1.200 kilómetros por hora —una velocidad comparable a la alcanzada por aviones- mediante un sistema de levitación magnética por su reducida fricción dentro del tubo— y 400 km/h en distancias cortas, como la de San Francisco a Los Ángeles.

Richard Branson ha afirmado a la CNBC que espera que Hyperloop vea la luz en un tiempo entre dos y cuatro años.

A pesar de que el concepto fue ideado en 2013, todavía ninguna empresa ha llegado a la fase de comercializar sus avances. Cabe señalar que de las cinco empresas en total que trabajan en el concepto, cuatro son de EEUU y una, de China.

Al mismo tiempo, el país asiático está desarrollando activamente la infraestructura para los trenes de alta velocidad —trenes bala— y contempla diseñar trenes de carga de este tipo, mientras en EEUU se usa tan solo una línea de ferrocarril de alta velocidad.