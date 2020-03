El duelo entre Thalía y AMLO a raíz del coronavirus causa revuelo en Internet

Hay Gobiernos que han tomado medidas agresivas para evitar la propagación del COVID-19, pero otros no. Tal es el caso de México, cuyo presidente ha desoído las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha pedido a los ciudadanos que no dejen de salir de sus casas.

El pasado 24 de marzo, López Obrador publicó un vídeo desde un restaurante local en el que recomendaba seguir saliendo a cenar ; el presidente entiende que todavía están en la fase de contagios que permite convivir con "sana distancia".

Thalía publicó el vídeo del presidente en sus redes, pero para cuestionarlo: "¿Esto es broma? ¡Díganme que no es verdad esto que están viendo mis ojos!", escribió. Enseguida después, subió un vídeo en el que explica por qué los consejos de López Obrador no son los adecuados.

​En el vídeo se ve a la cantante mexicana molesta pero lúcida: sin titubear dio los motivos por los que no es recomendable salir de la casa. "No, no está bien congregarnos. No está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos", comienza diciendo Thalía.

​"¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo", explicó la cantante. Thalía también recordó que puede tomar hasta 14 días desarrollar síntomas de COVID-19, y que incluso puede haber personas infectadas que no desarrollen síntomas.

López Obrador no se quedó callado, y utilizó parte de su conferencia matutina diaria para responderle. El presidente señaló que no hay ninguna prohibición para acudir a restaurantes o fondas.

"Me acusan de qué cómo voy a ir a un restaurante o una fonda. Yo les diría que por qué no ir, si no está prohibido. Nuestra estrategia es muy clara: vamos a protegernos, pero procurar el menor daño posible. Que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad", comentó.

Las palabras elegidas por López Obrador se asemejan a las que utilizó su par estadounidense Donald Trump, sólo dos días antes: "No podemos permitir que la cura sea peor que el propio problema. Terminado el período de 15 días, tomaremos una decisión sobre el camino a seguir", publicó Trump en su cuenta de Twitter. Sin embargo, diferentemente de AMLO, la Casa Blanca sí pidió a sus ciudadanos que no salieran de sus casas.

La diva mexicana contestó a López Obrador con una canción: ¡Echa pa’ lante México!, en la que exhorta a los mexicanos a quedarse en su casa para combatir al coronavirus.

​La crítica de la Thalía fue bien recibida por otros artistas y también por los ciudadanos; el comentario generalizado es que la cantante está siendo más responsable que el propio presidente.