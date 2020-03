AMLO llama a mexicanos no dejar de salir de casas

Durante su estancia en el estado de Oaxaca para preinaugurar el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la comunidad de Tlaxiaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a seguir saliendo de sus casas, dado que el país todavía está en la primera fase de las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19.

En medio de la crisis mundial ocasionada por la propagación de coronavirus, el presidente de México dijo que el Gobierno se está preparando; por lo que precisó que en esta primera fase aún es posible seguir llevando la vida cotidiana.

"No debemos espantarnos…no adelantar vísperas es lo que vengo diciendo", comentó.

A través de un video que se publicó en sus redes sociales este domingo, 22 de marzo de 2020, López Obrador le comunicó a los ciudadanos que les va a decir "cuándo no salgan".

Por otro lado, pidió a las personas que si pueden seguir asistiendo a fondas y restaurantes, lo hagan; esto, con el fin de fortalecer la economía local.

"No hacemos nada bueno, no ayudamos, si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Yo les voy a decir cuándo no salen, pero si pueden hacerlo si tienen posibilidad económica, sigan llevando la familia a comer, esto es fortalecer la economía familiar, vamos a seguir haciendo la vida normal, en su momento vamos a decirles, su presidente les va decir cuándo hay que guardarnos con sana a distancia", aseguró.

Según el presidente, los mexicanos son muy resistentes "a todas las calamidades".

"Siempre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante. Nuestro pueblo es poseedor, heredero de culturas milenarias, de grandes civilizaciones, y en eso estriba nuestra fortaleza", explicó.

Finalmente, detalló que en Oaxaca hay sólo dos casos de personas infectadas por coronavirus y ya están saliendo. Por consiguiente, "no hay que exagerar la nota…tenemos, eso sí, que estar preparados y no pensar que no nos va a afectar", concluyó.

A lo largo del fin de semana la cantidad de la población contagida por coronavirus se duplicó y llegó hasta 316 casos confirmados. Este 23 de marzo el país registró la tercera muerte por causa del COVID-19.