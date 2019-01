Quién es Marcelo Tinelli, el ícono pop que coquetea con la Presidencia de Argentina

Marcelo Tinelli hace política hace muchos años. Es un empresario exitoso y desde 2012 dirige junto a su abogado el club de fútbol San Lorenzo de Almagro, por lo que muchos lo asemejan al presidente Mauricio Macri, quien antes de lanzarse a la política fue titular de Boca Juniors. La diferencia: su pasado humilde, su formación 'desde abajo', su carisma omnipresente.

En un contexto como el de la Argentina actual, la emergencia de figuras que pueden "acreditar una trayectoria personal interesante, de barrio, de pueblo chico, de familia, de compromiso", cobra especial relevancia, explicó a Sputnik Enrique Zuleta Puceiro.

"Es una figura de enorme repercusión y expectativa. Es un ídolo popular de los más importantes. Como perfil político, ocurre como con muchos dirigentes de estas características en todo el mundo, que han tenido sus oportunidades en momentos de agudo estrés colectivo, fracasos de las instituciones, del sistema político", agregó el experto.

Tinelli es conductor del programa de televisión Showmatch, antes llamado Videomatch. Desde su lanzamiento en 1990, la emisión ha cambiado sus formatos e incluso de canal, pero siempre se ha mantenido en el horario central, con un liderazgo casi indiscutido en las tablas de audiencia.

La emisión ha variado a lo largo del tiempo: si bien ahora es básicamente un concurso de baile con la participación de celebridades, a lo largo de la década de 1990 se centraba sobre todo en el humor. Así incursionó con gran éxito en la sátira política, a través de 'Gran Cuñado', una parodia del reality show Gran Hermano, cuya versión argentina se emitía en el mismo canal.

Dentro de la 'casa' del 'Gran Cuñado' vivían actores caracterizados como los representantes del Gobierno. La vergonzosa aparición en vivo del expresidente Fernando de la Rúa en el programa un año antes de su renuncia fue, según los analistas, una de las principales causas de la caída de la imagen del mandatario.

El acercamiento más temprano de Tinelli a la política fue en 2014, cuando perdió como candidato para reemplazar en la presidencia de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a Julio Grondona, el hombre que lideró ese organismo durante 35 años luego de unas polémicas elecciones, hasta su muerte ese mismo año.

El conductor de Showmatch renunció en 2017 a los dos cargos que mantenía en la AFA y pidió una licencia de su puesto de vicepresidente de San Lorenzo. Desde entonces, se ha mantenido al margen de la primera plana pero atento, abierto en sus expresiones sobre el rumbo de la democracia y el país a través de las redes sociales y en su programa. Pero los rumores acerca de una posible candidatura presidencial en 2019 han hecho que consultoras lo incluyan como opción en las encuestas y sondeos estadísticos.

Por ejemplo, M&R y Query Argentina publicaron en octubre de 2018 un estudio de alcance nacional que ubicó a Tinelli como la principal figura con intención de voto por fuera de las estructuras de los partidos políticos.

Como una de las personalidades más reconocidas del país, el perfil de Tinelli es un imán para los partidos políticos de la Argentina, que buscan acercarse a él en cualquier oportunidad. En noviembre de 2018, participó de la décima maratón anual de Bolívar, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires. En esa ocasión también recorrió el hospital local, donde van a parar los fondos recaudados con el evento, que lleva el nombre de su padre.

Políticos del oficialismo y la oposición lo siguieron a cada paso, y sus palabras de cierre tuvieron tonos electorales: "Esto no termina acá, hay tanto por hacer. Todos los argentinos tenemos que tomarlo como ejemplo, para el país, para la provincia de Buenos Aires, que las cosas que se pueden hacer bien", expresó.

"Hay en los electorados contemporáneos lugar para la emergencia de fenómenos de estas características. A los grandes partidos les interesa que aparezcan, porque desagotan energías que ellos no pueden canalizar, no pueden dedicar un solo minuto a atenderlos, como es el caso del voto del independiente o el descontento. Si lo hicieran, descuidarían al electorado propio, que es el que más les interesa", explicó Zuleta Puceiro.

"Es un momento muy defensivo para la política y no se sale a buscar lo que está lejos y lo que nunca estuvo, sino lo que siempre estuvo. Una fórmula con este tipo de personalidades es posible porque los partidos van a intentar concretarlas. Todo lo que haga emerger alternativas que dividan les conviene; lo que no sabemos muy bien, y no saben ellos tampoco, es a quién le sacarán votos, si a Macri o al peronismo", profundizó.

No queda claro bajo qué bandera estaría más cómodo el hipotético candidato. Sus allegados suelen ubicarlo más cerca de los principios del peronismo: ha lanzado críticas sobre la situación de crisis que vive Argentina, y ha tenido roces con Daniel Angelici, actual presidente de Boca Juniors (y muy cercano al presidente Macri). Por otra parte, es conocida la relación del empresario de la comunicación con miembros del Gobierno nacional.

Consultado hace unas semanas por sus seguidores de Instagram sobre sus intenciones de participar como candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019, Tinelli respondió: "Mis ganas y mi vocación de servicio para poder ayudar a cambiar esta situación tan difícil que vivimos están firmes. No sé cuándo llegará ese momento y jamás pensaría en un cargo, sino en trabajar junto a un gran equipo para modificar esta realidad".