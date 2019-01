Estos son los insospechados efectos del Brexit en las islas Malvinas

¿Reconciliación, divorcio o ruptura problemática? Sea cual sea el final de la historia del Brexit en Reino Unido, el país del hemisferio norte no es el único que verá afectada su realidad. Las islas Malvinas, en el Atlántico sur, también sufrirán las consecuencias del divorcio. Sputnik te cuenta dos posibles efectos que seguramente no has previsto.