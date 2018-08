Sensual y emprendedora: la modelo rusa de tallas grandes revela su secreto del éxito (fotos, vídeos)

La modelo rusa 'plus size' Yulia Ribakova te va a sorprender. No te pierdas lo que le ha contado en exclusiva a Sputnik.

Hace poco Ribakova se vio envuelta en una situación muy comprometedora en el Festival de Cine de Cannes. Justo cuando la modelo de tallas grandes posaba delante de los fotógrafos, otro invitado pisó accidentalmente la cola de su vestido.

La falda se le cayó y la joven se quedó en ropa interior delante de los presentes. A pesar de todo, la propia Yulia se lo tomó con buen humor y hasta publicó el vídeo del momento en su cuenta de Instagram.

Ribakova destaca que para ella el modelaje es un mero 'hobby'. A menudo acepta únicamente ofertas de compañías extranjeras para trabajar como modelo no porque pretenda hacer carrera en este campo, sino por el amor que siente por sí misma y su cuerpo. Y agrega que la mayoría del tiempo se lo dedica a LF Media, empresa de la que es cofundadora.

Sputnik habló con Yulia sobre este episodio en Cannes y las dificultades con las que se encontró en su camino hacia el éxito en los negocios. Además, nos describió a su hombre ideal.

— Usted dice que nació en una familia bastante pobre. Ahora lidera el 'holding' LF Media, que, hasta donde sabemos, incluye una revista, un centro de producción, una agencia para organizar eventos, un salón de belleza, ¿no nos dejamos nada?, ¿cómo consiguió abrirse paso en el mundo del espectáculo?, ¿dónde estudió?

Sí, nací en una pequeña ciudad de Stávropol, al suroeste de Rusia, en una familia humilde, algo muy frecuente en Rusia, por desgracia. Crecí sin mi padre. Mi madre trabajaba como ingeniera en una granja avícola y todo el peso de nuestra educación y cuidado caía sobre sus espaldas. Trabajaba literalmente sin descanso, lo que le acabó ocasionando un infarto.

Entonces yo tenía 12 años y tuve que ponerme a trabajar. Vivíamos modestamente, pero con amor. Recientemente decidí conocer a mi padre. Pude encontrar a mis hermanastros y conocerlos, pero, por desgracia, papá ya no estaba vivo, murió hace 15 años. Por cierto, en la escuela no era tan perseverante, no era buena estudiante. Además, en mi rendimiento académico influía el hecho de tener que estar trabajando siempre.

Pero ahora repongo activamente las lagunas de conocimiento. Constantemente leo libros, hago cursos en línea, tengo profesores particulares. Ahora no hay quien me pare, continuamente quiero aprender cosas nuevas. Pero oficialmente, claro, solo tengo la educación básica.

© Foto : Yulia Ribakova La modelo rusa 'plus size' Yulia Ribakova

El estudio de belleza lo tuve que cerrar, no todos los proyectos se convierten en un éxito enseguida. El error estaba en la ubicación, cuando encuentre un lugar más adecuado y más cerca del centro de Moscú, abriré de nuevo el estudio.

— A los 20 años ganó su primer millón ¿cómo?

Ya llevaba viviendo dos años en la capital y había trabajado en varias cosas: camarera en dos establecimientos y vendedora. Buscaba electrodomésticos (entonces no se había desarrollado la venta en línea) y los vendía en otras áreas y ciudades, me di a conocer rápidamente, y cada vez tenía más encargos, así que acumulé literalmente en dos meses mi primer millón ¡y estaba muy contenta! Creo que desde que era niña se me ha dado bien vender. Vendía de todo a todo el mundo, incluso a mi abuela y a sus amigas: tocaba el piano por dinero. Daba miniconciertos y las entradas me las compraban en una semana.

Más historias: "Instintos, pulso, aliento…" Apasionada pianista comparte su experiencia con Sputnik

— ¿Con qué dificultades se encontró en su camino al éxito?

Sabe, hace poco hice un curso de formación enfocado a aumentar las ganancias y aumentar el flujo de ingresos. Entonces, había que escribir en una hoja las situaciones negativas relacionadas con el dinero y solo en ese momento me di cuenta de cuánto estaba perdiendo. Las dificultades eran las mismas: en esencia, la falta de dinero y las personas que no cumplían los acuerdos. Y en cierto sentido, después de cada pérdida, comenzaba todo no de cero, sino incluso con déficit negativo.

© Foto : Yulia Ribakova La modelo rusa 'plus size' Yulia Ribakova

— ¿Siempre usó tallas grandes? ¿En qué momento empezó a estar orgullosa de su aspecto físico? Muchas chicas gorditas se avergüenzan de sus formas, ¿qué consejos les daría?

No, en general, antes de llegar a Moscú pesaba 46 kg y antes de los embarazos, a los 23 años pesaba 56-58 kg.

Todo cambió después del parto, y, por supuesto, estaba molesta, ahora me doy cuenta de que este pensamiento estereotipado era un obstáculo para aceptarme a mí misma. Salí del hospital con 109 kg, y ni siquiera quería vivir debido al exceso de peso. Me cuidé seriamente y llegué a perder casi 40 kg. Pero no estaba satisfecha con el resultado. Y por todos los medios, traté de luchar contra lo que yo pensaba que eran defectos.

Luego llegó el momento de reconocer que este es mi cuerpo, y que yo misma lo llevé a ese estado. Una vez me acepté como tal, dejé de enojarme, finalmente logré sentirme auténtica, y entender si lo que realmente quería era estar delgada o simplemente amor.

Y bueno, evidentemente, lo que me faltaba era amor. No tenía a nadie a quien amar, y esperar que alguien sintiera ese sentimiento no tenía sentido, así que comencé a quererme a mí misma. Y me empezaron a ocurrir cambios globales.

© Foto : Yulia Ribakova La modelo rusa 'plus size' Yulia Ribakova

Ahora, en mis seminarios web, enseño a las chicas esta habilidad,¡apreciarse y amarse! Solo después de eso, comenzarás a cuidar de ti misma, de tu cuerpo, y el resultado será inmediatamente visible. Entre hacer gimnasia porque "es necesario" o porque "quiero ayudar a mi cuerpo a estar en forma" hay una gran diferencia.

Lo de perder peso no me funcionó al final, pero poner mi cuerpo en orden y en forma ¡lo logreé! Ahora adoro mi cuerpo y me siento orgullosa de mí misma.

— ¿Cómo se mantiene en forma? ¿Le gustaría cambiar algo de usted?

¡Tengo una gran lista de tareas de cuidado corporal que van desde masajes hasta entrenamientos completos! Estiramientos, yoga, 'fitness', natación… Me temo que mi Instagram va a explotar si empiezo a publicar todos mis entrenamientos. Pero créanme, son muchos, e incluso en casa hago ejercicios con el disco giratorio, que, por cierto, es el mejor instrumento ¡para conseguir una cintura perfecta!

Публикация от Model Plus Size (@yulia_rybakova_) 2 Мар 2018 в 11:30 PST

No quiero cambiar nada por el momento de mí. Tal vez en un par de años querré cambiar, pero ahora estoy bien.

— Usted afirma que el incidente en Cannes tuvo una influencia negativa para su reputación, ¿en qué manera se ha reflejado?, pues también le ha traído popularidad, ¿no estaba esto planeado, como comentaron algunos lectores?

Oh, Cannes… Para mí personalmente, fue un viaje inolvidable, que empezó con que me robaron el equipaje hasta acabar siendo popular negativamente por los 'haters'. Por supuesto, yo no me achanto por nada, no soy tímida, pero perder deliberadamente la falda del vestido no estaba en mis planes.

Me invitaron desde mi publicación al Festival de cine, y a causa de que me perdieron las maletas, no tenía nada que ponerme y me pasé todos los días en el aeropuerto intentando averiguar cuándo encontrarían mis maletas. Que, por cierto, nunca encontraron ni me devolvieron nada. Y cuando asumí que no iba a recuperar mis cosas, me puse en contacto con el diseñador y le pedí que me hiciera el vestido de nuevo, y que me lo enviara en un paquete. Mis medidas, claro, no son estándar, y en las boutiques generalmente para mí, personalmente, las opciones son pocas.

¡Esto es lo que te puede acarrear encargar un vestido sin probártelo!

— También es autora del blog 'No es asunto de mujeres'. Ahora, en su canal de YouTube hay solo dos vídeos. Usted explicó que tras el incidente en Cannes, tuvo que borrar algunos vídeos, ¿tiene planes de seguir trabajando en su blog?

Sí, lo tengo planeado. Ya hay materiales listos que están esperando el momento adecuado para su lanzamiento. Toda mi vida tuve que demostrarle a la gente que detrás de una chica bonita y bien arreglada también hay algo más que una imagen. Y me sentí muy frustrada cuando la reputación ganada durante años se esfumó en un día.

Me invitaron a programas en los que casi me piden que perdiera la falda nuevamente solo en el estudio. Sin embargo, el posicionamiento de mujeres empresarias, blogueras o simplemente modelos es muy diferente. Un posicionamiento negativo, determinantemente, no afecta positivamente a la audiencia ni a los patrocinadores.

Sobre el tema: Batallas XXL: La ecuatoriana que desafió los estándares de belleza de la industria de la moda

— La primera publicación del blog está dedicada a Paris Hilton. ¿A qué otras estrellas conoce? (A nuestro auditorio le interesan precisamente las celebridades extranjeras).

A varias celebridades: el cantante Akon, el diseñador Phillip Plein, a Natalia Oreiro, al DJ Gianluca Vacchi, a Paris Hilton. Planeo continuar reponiendo esta lista, me inspiran las personas famosas y exitosas. Me gusta tomar ejemplo de ellos y analizar su camino hacia sus objetivos.

La modelo rusa Yulia Ribakova con DJ Gianluca Vacchi © Foto : Yulia Ribakova

La modelo rusa Yulia Ribakova con Paris Hilton © Foto : Yulia Ribakova

La modelo rusa Yulia Ribakova con Natalia Oreiro © Foto : Yulia Ribakova 1 / 3 © Foto : Yulia Ribakova La modelo rusa Yulia Ribakova con DJ Gianluca Vacchi

— Ha publicado algunos clips, incluido uno a Ramzan Kadírov y a Vladímir Putin. ¿Por qué ha elegido precisamente a estos dos personajes como héroes de sus canciones?

Mi bisabuela por línea paterna, como supe después, nació en Chechenia, en la aldea de Ermolóvskaya, en la región de Grozni. Debido a esto, comencé a interesarme por todo lo que está relacionado con esta república. Me hablaron mucho sobre el líder checheno Ramzan Kadírov y lo mucho que hizo útil para su pueblo. En mi centro de producción había entonces un artista, y surgió la idea de hacer un álbum inusual sobre los líderes, sobre las personas que crean la historia. La canción la escribieron originalmente para el artista, pero al final, dejamos de trabajar, y como yo estaba obsesionada con el proyecto, no podía dejar la canción ahí olvidada, así que decidí cantarla yo misma con el seudónimo de Lady Fortuna. Sin embargo, rápidamente me descubrieron en los medios. Sobre Vladímir Vladímirovich, la historia es menos fascinante, no hay vínculos de parentesco ni de tierra. Fue en el período previo a las elecciones y realmente quería apoyar a nuestro presidente. Por lo tanto, le dediqué esta canción el Día de la Bandera Nacional.

— Su clip, 'Te estoy buscando' también ha tenido mucho éxito, y en general, la carrera de cantante se desarrolla, ¿por qué no quiere dedicarse al espectáculo?

Verá, es que soy una persona muy responsable, para mí es importante terminar todo lo que empiezo. Simplemente no puedo abarcar la carrera de cantante, hay que entregarse por completo. Y, de todas formas, no soy una cantante profesional, esto me ayuda a sentirme inspirada, a sentir fuerza y una nueva carga. Y no puedo renunciar a otros proyectos. Por lo tanto, para mí es más bien como una válvula de escape creativa. Aunque ya he grabado más de cinco canciones en el nuevo álbum, que pronto se lanzará. Hay, por cierto, una canción en español y dos en inglés.

— ¿Qué es lo que más valora en la vida? ¿Qué cualidades aprecia en la gente?

¡Valoro sobre todo el tiempo! Me da lástima perderlo a lo tonto.

Y en las personas, la honestidad. Respecto a aquellos que se esfuerzan por conseguir sus objetivos y sus sueños.

— Tiene usted un hijo de seis años, David, que vive con su madre en Stávropol, ¿con qué frecuencia se ven?, ¿tiene intención de que se venga a Moscú?, ¿se relaciona con el padre del hijo?

El niño vive conmigo en Moscú, ahora está de visita en casa de mi madre en Stávropol porque está de vacaciones. David va a un jardín infantil en Moscú y a menudo me lo llevo al trabajo.

Por desgracia con el padre del niño no tengo relación. Así son las circunstancias.

© Foto : Yulia Ribakova La modelo rusa Yulia Ribakova con su hijo David

— ¿Cómo es el hombre ideal según sus parámetros?, ¿está libre sentimentalmente ahora?

Creo que el hombre perfecto no existe. Pero tal vez la persona perfecta para mí está por algún lugar del mundo en este momento. Por supuesto, debe ser responsable, acomodado, apasionado por el trabajo, generoso, pero no derrochador. Que le guste el sexo, pero que no sea un mujeriego (que sea mejor monógamo). Educado, pero no demasiado sensible, amante de los viajes y los niños, y, preferiblemente, ¡más alto que yo!

Y si existe alguno así, por favor, ¡infórmenme!

— En su página de Instagram escribió que su abuelo piloto le transmitió el amor al cielo y que le gustaría aprender a pilotar un avión, ¿hasta qué punto se ha acercado a su sueño?

Hice un curso de manejo de helicópteros, y tengo 160 horas por delante de teoría, he dado solo 40 clases, pero creo que en medio año terminaré de estudiar y me propondré el objetivo de adquirir mi propio helicóptero.

Публикация от Model Plus Size (@yulia_rybakova_) 16 Апр 2018 в 2:35 PDT

— Usted viaja bastante a menudo, ¿qué países o ciudades le han impresionado más, y por qué?, ¿ha estado en Latinoamérica?

De Cannes, por supuesto, ¡me acordaré toda la vida! En general, espero poder llegar a visitar todos los países del mundo en mi vida.

© AFP 2018 / Angela Weiss Kim Kardashian enseña más de lo que oculta con un provocativo atuendo (fotos)

Sabe, yo sé encontrar el lado positivo en todo, ¡desde la infancia! Me ilusiono como una niña con todo lo nuevo, por eso, describir con dos o tres frases mis impresiones, ¡es simplemente imposible!

En Latinoamérica he estado en la República Dominicana. Celebré un Año Nuevo y me lo pasé estupendamente. Viajé con dos amigas y estuvimos bailando y pasándolo bien todas las vacaciones.

— Usted siempre está inventando algo nuevo, ¿qué proyectos o planes tiene para el futuro?

Hay un proyecto que hace tiempo tengo planeado, quiero hacerle una entrevista a Kim Kardashian, conocerla mejor e invitarla a Rusia a mis LF City Awards 2018, espero encontrar patrocinadores y que este sueño se haga realidad.