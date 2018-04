Loca de remate: ¿quién era la autora del tiroteo en la sede de YouTube? (vídeos)

En particular, Aghdam criticó a YouTube por haberle pagado tan solo 10 centavos de dólar por 350.000 visualizaciones y por "haber arruinado su vida".

"No hay libertad de expresión en el mundo real y no podrás decir la verdad si no tienes el apoyo del sistema. No hay oportunidad de crecer en YouTube o en cualquier otro sitio para compartir vídeos", escribió en su página web.

Pero, ¿qué sabemos hasta ahora de la autora de este ataque tan repentino y aparentemente incomprensible?

Aghdam era conocida en la red como Nasime Sabz, que significa 'brisa verde' en farsi. En su sitio web publicaba vídeos musicales caseros dedicados al estilo de vida saludable, el veganismo y la cultura persa.

No obstante, las grabaciones compartidas por la mujer parecen bastantes perturbadoras.

Así, en uno de los vídeos, Nasime luce una peluca rubia y aparece con una galleta colgada del cuello. Después bebe leche de un biberón, coloca la galleta en un taladro y —de repente— aparece frente a una imagen en 3D de un enorme vehículo blindado.

Sin embargo, lo más extraño es que Aghdam tiene una 'cara de póker' en todos sus vídeos propia de un robot, lo cual los hace todavía más inquietantes.

El 4 de abril, esta residente de San Diego hirió con arma de fuego a tres empleados de YouTube antes de quitarse la vida. Según declaró el jefe de policía de la localidad de San Bruno, Ed Barberini, la mujer no tenía ningún tipo de relación con las víctimas del tiroteo.