Moscú llama a Occidente a librar una lucha real contra el terrorismo

"Es necesario pasar de la lucha virtual a la lucha real", dijo a la emisora Komsomolskaya Pravda.

Zajárova añadió que "mientras Occidente lucha contra Rusia, contra el propio Occidente lucha Daesh" (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).

Subrayó que los terroristas actúan de manera "sangrienta".

"Luchar realmente contra el terrorismo es consolidar los recursos enormes", agregó.