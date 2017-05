Evacuan Manchester Arena tras dos supuestas explosiones (vídeos)

La Policía de Manchester advirtió a la gente alejarse de Manchester Arena. Según el comunicado, "hay un número de fallecidos y heridos".

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) 22 мая 2017 г.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 мая 2017 г.

Ambulancias locales se dirigen al lugar de los hechos.

UPDATE: Large amount of ambulances heading to #Manchester Arena following reports of two explosions pic.twitter.com/Al59TUPDwR — Tennessee (@TEN_GOP) 22 мая 2017 г.

Se informó de la suspensión del movimiento de los trenes en la zona.

"En la actualidad, la circulación de trenes hacia la estación de tren Manchester Victoria y en la dirección opuesta se detuvo. Algunos trenes serán cancelados por completo o bien transferidos a otras estaciones. Las interrupciones se esperan antes del final del día", declaró la compañía ferroviaria National Rail.

BREAKING |



Explosion at the #Manchester Arena in Manchester, England.

Ambulances approaching to the stadium. pic.twitter.com/rcOEC1TX73 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 22 мая 2017 г.

Más información, en breve