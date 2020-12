¿Qué es el modelo del queso suizo para protegernos del SARS-CoV-2?

Imagínate un exquisito pedazo de queso suizo, como los que suelen aparecer en los dibujos animados. Si lo cortas en varias rebanadas, te encontrarás con unos cuantos agujeros redondos en cada una de ellas. Ahora imagina que de un lado del queso está el coronavirus que causa COVID-19; y que, del otro, estás tú.

Puede sonar aleatorio, pero hay un razonamiento detrás. Piensa que cada trozo cortado del queso es un cuidado frente a la pandemia de COVID-19, y que cada agujero son las posibles fallas que puede tener cada recaudo. Cuantos más cuidados, o rebanadas de queso, una al lado de la otra, habrá menos agujeros descubiertos o, en otras palabras, menos posibilidades de contraer o propagar el virus

A grandes rasgos, el modelo del queso suizo es el que infectólogos y epidemiólogos han empezado a utilizar para ilustrar cuál es la mejor manera de protegerse en la pandemia. Y en síntesis, las mejores maneras de prevenir el COVID-19 es, ¡todas las posibles! Simultáneamente.

¿Cómo surge el modelo del queso suizo?

En realidad, el modelo del queso suizo no viene de la medicina ni de la infectología, sino del área del análisis y gestión de riesgo en el ámbito industrial.

El investigador británico James T. Reason, de la Universidad de Mánchester, creó durante los años 90 este modelo, también conocido como modelo del efecto acumulativo, para evitar accidentes en los lugares de trabajo de alto riesgo.

Su premisa era sencilla: cuantos más recaudos se tomen, menos posibilidades habrá de que las cosas salgan mal. En su libro "El error humano", explica que la seguridad es un sistema, y que los errores estarán siempre ya que es parte de los seres humanos, pero que si se mejoran los mecanismos mediante los cuales funciona dicho sistema, los errores pueden evitarse o, al menos, aminorarse.

Pero, ¿cómo se traduce esto al lugar de la infectología?

¿Cómo se aplica el modelo del queso suizo a la pandemia?

Fue el virólogo Ian Mackay, de la Universidad de Queensland, en el oeste de Australia, quien decidió tomar el modelo de Reason y pensarlo como una manera de evitar "accidentes" en la pandemia.

La idea que lo subyace es la misma: múltiples rebanadas de queso suizo —cada una con sus posibles contingencias— que, al juntarse, aumentan la seguridad frente a la enfermedad.

CC BY 4.0 / Ian M. Mackay Modelo del queso suizo para la pandemia de COVID-19

Ahora bien, ¿cuáles son estas rebanadas? Mackey ha dividido en dos al queso suizo. Por un lado se encuentran las responsabilidades que cada persona debe asumir individualmente (ubicadas a la izquierda del esquema), y por otro las rebanadas que corresponden a las responsabilidades colectivas —que en general apuntan a las autoridades gubernamentales—.

Medidas preventivas individuales

Distancia física: permanecer en casa si te encuentras enfermo; Utilizar mascarilla fuera de casa; Higiene de manos y cuidados al toser (utilizar el codo, nunca la mano, cubrirse con un pañuelo, etcétera); Evitar tocarse la cara; Evitar lugares donde hay muchas personas (supermercados, ferias, farmacias) o intentar estar allí el mínimo de tiempo posible.

Medidas preventivas colectivas

Rastreo eficiente de los casos y realización de test en el tiempo más corto posible; Procurar la ventilación y el buen acondicionamiento de los espacios cerrados, y optar en caso de ser posible por realizar las actividades al aire libre. Campañas de concientización gubernamentales, apoyo estatal para el financiamiento de elementos de prevención del COVID-19. Cuarentena y aislamiento social preventivo. Vacunas.

"El poder real de esta infografía —y la concepción de James Reason acerca de la concepción de los errores humanos— es que no se trata de ninguna medida de protección en particular, sino acerca del incremento de la seguridad a medida que se agregan medidas, o capas de queso", explicó Mackey al New York Times.

Al, una persona puede evitar infectar a quienes tiene alrededor, o evitar infectarse de quienes tiene alrededor, ejemplificó Mackey, pero tiene también muchas posibilidades de fallar, ya sea porque se utiliza de forma incorrecta, porque el material no es el mejor, o porque el talle es pequeño. Todos estos posibles errores son agujeros, dijo.

"Para estar lo más seguro posible, y para mantener seguros a quienes te rodean, es importante aumentar la cantidad de capas para evitar a toda costa que el virus las atraviese", resumió.