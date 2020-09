Israel introduce confinamiento nacional por 3 semanas debido al COVID-19

Durante este periodo, que coincide con la temporada de las fiestas judías, los israelíes, pero podrán viajar a los lugares de trabajo que podrán operar de forma limitada.

Las escuelas y los centros comerciales estarán cerrados, pero los supermercados y las farmacias permanecerán abiertos, según la información de la agencia Reuters. El sector público funcionará con menos personal, pero las oficinas y empresas no gubernamentales no tendrán que cerrar, siempre y cuando no acepten clientes.

"Sé que estas medidas nos supondrán un alto precio para todos nosotros. Este no es el tipo de vacaciones al que estamos acostumbrados. Y ciertamente no podremos celebrar con nuestras familias extendidas", apuntó Netanyahu.

"Nuestro objetivo es detener el aumento, reducir el contagio, que ha superado el umbral de 4.000 nuevos casos diarios", puntualizó.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Israel Katz, estimó que el nuevo confinamiento le costará a la economía israelí unos 6.500 millones de séqueles —1.880 millones de dólares—.